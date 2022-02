Irama, un evento live a Milano per incontrare i fan

Irama incontra i fan in uno speciale evento live al Teatro Manzoni di Milano. Tutte le info per partecipare all'evento.

Un importante appuntamento per i fan di Irama. In occasione dell’uscita del suo nuovo album Il giorno in cui ho smesso di pensare, il cantautore incontra il pubblico in uno speciale evento live che si terrà al Teatro Manzoni di Milano.

Per accedere è necessario acquistare l’album dal 23 febbraio su Mondadori Store e nelle librerie Mondadori (per informazioni: qui). Radio 105 e partner dell’evento.

Sarà un’occasione per incontrare e conoscere l’artista e per ascoltare per la prima volta le canzoni del nuovo album nel quale Irama si addentra nei territori della musica urban e di matrice latin/pop, in compagnia di ospiti eccellenti. Da Sfera Ebbasta a Rkomi, passando per Gué, Willy William, Lazza ed Epoque e di produttori del calibro di Shablo, Junior K, Mace, Merk & Kremont, Greg Willen e molti altri.

Come partecipare all’evento di Irama a Milano

Come segnalato sul sito della Mondadori, ecco i vari passaggi da effettuare per partecipare all’evento.