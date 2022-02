Emma Muscat rappresenterà Malta all’Eurovision Song Contest 2022

Anche Emma Muscat parteciperà all’Eurovision Song Contest, rappresentando Malta. Emma – originaria proprio di Malta – ha infatti vinto il contest Eurovision Song Malta, accedendo di diritto quindi alla manifestazione ufficiale, che ricordiamo si terrà il 10, 12 e 14 maggio al PalaOlimpico di Torino. L’artista è arrivata prima grazie ai voti della giuria e al televoto, davanti a Aidan Cassar e Nicole Azzopardi. Emma Muscat porterà sul palco il brano Out of Sight.

La partecipazione di Emma Muscat arriva quasi in contemporanea con la vittoria di Achille Lauro di Una Voce per San Marino, che garantisce anche al cantautore l’accesso di diritto all’Eurovision Song Contest. In questo modo, l’Eurovision 2022 in quel di Torino, arricchisce la line up con nomi noti al pubblico italiano.

Emma Muscat è infatti nota al grande pubblico dopo la partecipazione alla 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi. In seguito ha firmato un contratto con Warner Music Italy, pubblicando nel 2018 l’EP Moments, seguito da una serie di singoli. All’Eurovision Song Contest, Emma Muscat si esibirà nella prima metà della seconda semifinale. L’Italia – già in finale insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna – non potrà votare. Potete invece già ascoltare il singolo Out of Sight, pubblicato il 17 gennaio 2022.