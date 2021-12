Emma Muscat racconta ‘Più di te’: «Credete sempre nella vostra forza»

Dopo il successo di Sangria con Astol e dell’ultimo singolo Meglio di sera, con Astol e il cantautore spagnolo Alvaro de Luna, Emma Muscat torna con Più di Te. Il brano, uscito il 24 novembre, racconta la rinascita personale di una donna che mette via le sue paure e pone l’attenzione sul ritrovamento della fiducia in sé stessa.

«Volevo far vedere un’altra parte di me che mi rappresenta al 100%, perché vengo dal mondo pop soul. – ci dice Emma – Il brano è nato in studio con i fortissimi Room9. Lancia un messaggio di forza e del ritrovamento di self confidence».