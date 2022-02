Laura Pausini a Times Square come EQUAL Ambassador del mese di febbraio

Laura Pausini – vincitrice del Golden Globe Awards 2021 – è EQUAL Ambassador del mese di febbraio. Dal 17 febbraio, la Pausini sbarca quindi a New York come protagonista del Billboard Spotify a Times Square. La cantante, così, è su uno dei maxischermi della città, nella sua piazza più famosa grazie a EQUAL. EQUAL è la campagna globale di Spotify lanciata nel 2021 e dedicata a promuovere la parità di genere, a celebrare il contributo delle donne nel mondo dell’audio e a sostenere artiste e creator.

Prima artista italiana a raggiungere il record di un miliardo di stream su Spotify, la cantante romagnola ha rilasciato il 20 gennaio Scatola. Il suo nuovo singolo ha già totalizzato oltre 1 milione di stream sulla piattaforma.

«La scatola di cui canto non è un oggetto materiale, è un simbolo di ciò che racchiude i nostri pensieri, i ricordi, i sentimenti, che custodisce quello che di vero è contenuto del nostro cuore, nella nostra testa. – rivela Laura Pausini – Su questo mi sono interrogata e questo mi incuriosisce di più oggi, ho avuto come tutti noi due anni in cui tutto si è rallentato e ho avuto più tempo da dedicare a me, a ripercorrere tanti momenti di una vita così meravigliosamente normale che mi hanno commossa».