Tommaso Paradiso svela la tracklist di “Space Cowboy”

Svelata la tracklist di "Space Cowboy", il primo album solista di Tommaso Paradiso in uscita il 4 marzo

Tommaso Paradiso annuncia la tracklist dell’album “Space Cowboy”, il suo primo disco da solista in uscita venerdì 4 marzo. Grazie alla sua scrittura e ai tratti delicati della sua penna Tommaso Paradiso è diventato autore fra i più stimati della scena musicale italiana.

L’atteso album di Tommaso Paradiso

“Space Cowboy”, prodotto da Federico Nardelli (con l’eccezione di “Tutte le Notti”, prodotta da Dorado Inc.), è un disco che sta in equilibrio fra la parte più profonda e poetica del cantautore e l’irriverenza trascinante di brani più scanzonati.

Un dualismo anche musicale in cui nuove sonorità si uniscono a quelle romantiche e nostalgiche che hanno da sempre caratterizzato il suo stile. L’album è inoltre disponibile su Amazon in pre-order in versione autografata. Di seguito la tracklist completa di Space Cowboy.

La tracklist di “Space Cowboy”

1. Guardati Andare Via

2. Amico Vero feat. TO BE ANNOUNCED

3. Magari No

4. Lupin

5. La Stagione del Cancro e del Leone

6. Space Cowboy

7. É Solo Domenica

8. Silvia

9. Tutte Le Notti

10. Vita

11. Sulle Nuvole

La pubblicazione di “Space Cowboy” è stata anticipata dai singoli Magari No (disco d’oro), La Stagione del Cancro e del Leone e Lupin. Tutti brani, questi, che arrivano dopo Ricordami (disco di platino), Ma Lo Vuoi Capire (disco d’oro), I nostri anni (disco d’oro), e Non avere paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino.

L’esordio alla regia

Saranno mesi molto intensi quelli a venire per Tommaso Paradiso. Nelle scorse ore infatti sono stati pubblicati trailer ufficiale e alcune nuove immagini di Sulle Nuvole. Si tratta dell’intensa storia di amore e musica che vede l’esordio alla regia di Tommaso Paradiso con protagonisti Marco Cocci e Barbara Ronchi. Il film sarà nelle sale cinematografiche il 26, 27 e 28 aprile, distribuito da Warner Bros. Pictures. Nel cast anche Paolo Briguglia, Sergio Romano e Bettina Giovannini.