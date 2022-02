Le Spice Girls diventano dei LEGO: ecco il set tributo

Le Spice Girls, l'iconica girlband degli anni '90, sono le prime persone reali ad essere immortalate nello stile LEGO BrickHeadz. Ecco quando esce il set tributo e quanto costa

Sono passati 25 anni dalla loro irruzione sulla scena musicale, eppure le Spice Girls continuano a essere fonte di ispirazione per chiunque si muova all’interno della cultura pop. Anche per LEGO. Il celebre marchio infatti ha annunciato l’uscita del set tributo Spice Girls LEGO BrickHeadz™. Si tratta di una prima mondiale, dal momento che mai fino ad ora persone reali erano state immortalate nello stile LEGO BrickHeadz.

LEGGI ANCHE : >> Spice Girls, 25 anni di ‘Wannabe’: i brani più ascoltati della girl band su Spotify

Le Spice Girls diventano dei LEGO

Per celebrare il nuovo set LEGO, il fotografo di fama mondiale Rankin ha ricreato le immagini originariamente girate nel suo studio che hanno reso le ragazze così riconoscibili in tutto il mondo. Questa volta però in forma di mattoncini.

Il set comprende le versioni mini di tutte le Spice Girls, con tanto di microfoni e accessori. Ogni dettaglio che ha contribuito a definire lo stile iconico delle 5 ragazze si ritrova nei mattoncini, dalle acconciature ai vestiti. I fan troveranno così il look leopardato di Mel B, la tuta di Mel C e il vestito rosa confetto di Emma. Victoria invece rigorosamente in nero.

Il set non sarebbe completo senza l’abito Union Jack di Geri. I designer LEGO hanno ricreato con cura il famoso vestito, diventato iconico in tutto il mondo dopo l’esibizione di “Who Do You Think You Are” ai Brit Awards di 25 anni fa.

Spiegando la scelta di trasformare le Spice Girls in personaggi LEGO, il designer LEGO Daniel Squirrell ha commentato:

Ci sono poche band che hanno definito la cultura pop allo stesso modo delle Spice Girls negli anni ’90, ed è stato così divertente dare vita alla band nel nostro stile BrickHeadz. Questa è la prima volta che abbiamo creato una band musicale in forma BrickHeadz e quello che volevamo davvero era catturare l’essenza e la nostalgia delle Spice Girls, attraverso i loro look iconici. Sono felice del set e spero che lo siano anche i fan.

Quanto costa il set

Il set LEGO BrickHeadz delle Spice Girls è disponibile a partire da 49,99 sterline nei negozi LEGO e su Lego.com/Spice-Girls dal 1° marzo 2022. I fan delle Spice Girls possono anche mettere le mani su un set autografato partecipando a una lotteria su LEGO VIP dal 1° marzo. Per maggiori dettagli visita www.lego.com/VIP.

Foto: Lego.com