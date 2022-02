‘Rabbia e sogni, i 70 anni di Vasco!’, lo Speciale TG5 per i 70 anni di Vasco

Sabato 12 febbraio, in seconda serata, su Canale 5, va in onda lo Speciale TG5 'Rabbia e sogni, i 70 di Vasco!'.

70 anni di Vasco festeggiati anche da uno Speciale TG5, in onda sabato 12 febbraio in seconda serata su Canale 5. Del resto, ogni occasione è più che giusta per festeggiare il rocker e il Tg5 non fa eccezione con lo speciale Rabbia e sogni, i 70 di Vasco!. A cura di Claudio Fico e realizzato da Susanna Galeazzi, l’approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun ripercorre l’intensa e luminosa carriera del Rocker di Zocca.

70 anni vissuti intensamente, 70 anni senza limiti, 70 anni senza mai tirarsi indietro e soprattutto senza età. Il ritratto autentico e completo dell’artista più amato e osannato della musica italiana, è al centro del nuovo appuntamento con il programma giornalistico firmato TG5.

A raccontarsi – attraverso interviste, canzoni e concerti, fino ai raduni epocali – è lo stesso cantante. Una raccolta intima e vera dei momenti migliori, più profondi di Vasco Rossi, che da oltre 40 anni continua a dare voce ai sogni e alle emozioni di milioni di fan.

