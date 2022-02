Vasco Rossi festeggia 70 anni con il film “Questa storia qua”

Lunedì 7 febbraio alle 21:25 su Nove il film sull'incredibile storia di Vasco Rossi in occasione del suo 70° compleanno e dei 40 anni dal debutto a Sanremo

Il 7 febbraio Vasco Rossi compie 70 anni. Un traguardo importante per il rocker di Zocca, e i fan lo stanno inondando di messaggi di auguri sui social. Le celebrazioni proseguono anche alle 21:25 su Nove con “Vasco Rossi – Questa storia qua”. Il film è diretto da Alessandro Paris e Sibylle Righetti, prodotto da Nicola Giuliano e Francesca Cima, IndigoFilm in collaborazione con Laura Mars.

40 anni dalla prima volta a Sanremo

Non solo i 70 anni d’età: Vasco Rossi festeggia anche i 40 anni (era il 1982) dalla prima partecipazione a Sanremo. In quell’occasione l’artista si classificò ultimo con “Vado al massimo”, canzone entrata nella storia della musica italiana.

“Questa storia qua”, l’incredibile storia di Vasco Rossi

Il film “Questa storia qua” è un viaggio nella clamorosa storia di Vasco Rossi. L’eccezionale percorso musicale e artistico del Blasco viene raccontato attraverso la sua voce e un ricco e inedito materiale di repertorio. Milioni di dischi venduti, un successo che non tramonta, una storia unica quella di Vasco Rossi che in “Questa storia qua” per la prima volta si racconta consegnandoci un suo ritratto intimo.

Filmati super 8, fotografie di famiglia, VHS amatoriali, vecchie registrazioni radiofoniche contribuiscono a tracciare un quadro autentico del rocker emiliano. Vasco ci accompagna lungo le tappe del viaggio che da Zocca, provincia di Modena, lo ha portato sino al successo e nel tratteggiare, senza mai prendersi troppo sul serio, la sua storia personale, le sue parole ci restituiscono anche un’epoca ed una generazione.

Da Zocca al grande successo

“Non so cosa ha Zocca. Forse è stato perché Zocca era un paese fuori dal mondo, forse perché eravamo in un posto lontano da tutto e quindi sognavamo… C’era una grande immaginazione che volava” fa sapere Vasco.

Accanto a lui gli amici, gli affetti di una vita e i musicisti che lo seguono da sempre ci portano alla scoperta di quel luogo speciale fatto di ricordi, nostalgie, ribellione, libertà e talento dove nascono le sue canzoni.

“Vasco Rossi – Questa storia qua” è disponibile in streaming anche su discovery+.

Foto Ufficio Stampa Discovery