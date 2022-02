Per Paola Iezzi è ancora tempo di “Festival” 20 anni dopo

Paola Iezzi si diverte sui social a reinterpretare "Festival", la hit del 2002 realizzata con la sorella Chiara, rispolverando gli outfit originali di 20 anni fa

Paola Iezzi torna letteralmente nei panni indossati ai tempi di “Festival”. L’artista milanese nelle ultime ore si è divertita a sfoggiare nuovamente gli outfit che nel 2002 accompagnarono la promozione di uno dei singoli più famosi realizzati dal duo Paola & Chiara. Lo diciamo subito: non c’è nessun progetto all’orizzonte correlato a questo importante anniversario.

Paola Iezzi rispolvera l’outfit di “Festival” 20 anni dopo

A spiegare il perché di un tale tuffo nel passato è la stessa Paola Iezzi. Nelle stories di Instagram la cantautrice e dj racconta:

Qualcuno di voi mi chiede perché sto riproponendo vecchi look, per cosa? Per un piacere personale. Mi sono resa conto di quante cose sono state fatte. Tanto lavoro, tanta fatica, tanto divertimento, tante cose belle, tante cose avanti fatte in passato e che tuttora sono super moderne. Ho ritrovato questi abiti e mi è venuta una gran voglia di rifare certe cose che son state mitiche e iconiche.

E allora eccola danzare ancora una volta sulle note di “Festival” con i coloratissimi e griffatissimi vestiti del 2002 di Dolce & Gabbana. Sì, proprio gli stessi che Paola Iezzi indossava nel videoclip girato a Rio de Janeiro e con i quali calcava palchi prestigiosi come quello del Festivalbar.

Il commento della sorella Chiara

Fare grossi salti indietro nel tempo può essere impietoso, ma ciò non vale per il brano e nemmeno per la stessa artista. La freschezza e la sensualità di “Festival” sono ancora intatte, così come il fascino e l’attitudine di Paola Iezzi. A concordare è Chiara Iezzi, che su Instagram commenta esprimendo apprezzamento per gli scatti della sorella e ricordando quanto di bello hanno realizzato insieme nel corso del loro sodalizio artistico.

“Festival” fu il primo singolo dall’omonimo album di Paola & Chiara, il quarto della loro carriera. Dall’album furono estratti anche le hit “Hey!” e “Kamasutra”. Il progetto arrivò a 2 anni di distanza da “Television”, il disco della consacrazione internazionale grazie al tormentone “Vamos a bailar (esta vida nueva)”.

Foto: Kikapress