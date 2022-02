40 anni di carriera per Cristina D’Avena, esce il vinile di ‘Nel cuore solo il calcio’

In occasione dei 40 anni di carriera di Cristina D'Avena, esce il vinile di 'Nel Cuore solo il Calcio', edito da RTI.

Cristina D’Avena raggiunge l’ambito traguardo dei 40 anni di carriera. In attesa di dare il via ai festeggiamenti ufficiali esce il vinile Nel cuore solo il calcio – edito da RTI e pubblicato su licenza da Artist First – che sarà disponibile dall’11 febbraio 2022 in tutti i negozi di dischi e in pre-order sul sito www.musicfirst.it nella versione in tiratura limitata e autografata.

La lunghissima carriera di Cristina D’Avena è stata dedicata in larga parte alle collaborazioni con Mediaset. E, in particolar modo, è innegabile che Cristina sia la regina delle sigle dei cartoni animati. Tanto da diventare la beniamina di diverse generazioni di ascoltatori, tenendo vivo un catalogo molto amato e senza eguali per la discografia italiana.

Un successo che recentemente si è arricchito con la conquista del disco d’oro. La certificazione arriva direttamente dalla FIMI per le vendite digitali dell’indimenticabile Occhi di gatto.

Nel cuore solo il calcio, che contiene tutte le sigle dedicate al cartoon Captain Tsubasa, anticipa una serie di iniziative. Per tutto il corso dell’anno, a partire da aprile, ci saranno infatti eventi che celebreranno lo speciale anniversario. Di cosa si tratta? Non vi resta che attendere e scoprirlo!