Cristina D’Avena e l’EP ‘Nel cuore solo il calcio’: «Un regalo ai miei fan»

Esce l'EP di Cristina D'Avena 'Nel Cuore solo il Calcio' con le migliori sigle cartoon dedicate al mondo del pallone.

Si intitola Nel cuore solo il calcio il nuovo EP di Cristina D’Avena, in uscita il 9 giugno 2021 ed edito da R.T.I. Si tratta di una raccolta delle migliori sigle cartoon dedicate al mondo del pallone. Il titolo deriva invece dal singolo inedito Nel cuore solo il calcio, firmato dalla stessa D’Avena in collaborazione con prestigiosi autori nella scena musicale italiana e internazionale.

Nell’album ci sono poi Tutta d’un fiato – fino al fischio finale (sigla di Capitan Tsubasa) e tre nuove versioni delle sigle storiche del cartoon cult Holly e Benji. Si tratta di Holly e Benji due fuoriclasse, Che campioni Holly e Benji e Holly e Benji Forever.

«Sono felicissima di presentare al pubblico il nuovo brano inedito Nel cuore solo il calcio, che spero possa fare da colonna sonora ai campionati europei che stanno per iniziare. – dice Cristina D’Avena – Io stessa li seguirò e non vedo l’ora di fare il tifo per la nostra nazionale!».

«In questo EP ho voluto fare un regalo ai miei fan interpretando la mia personale versione della prima storica sigla Holly e Benji 2 fuoriclasse – conclude Cristina – l’unica che non avevo cantato io, ma che mi è sempre piaciuta tantissimo. Me lo chiedevano da tanto tempo e ho voluto accontentarli! Spero sia un omaggio gradito anche per tutti gli appassionati di questa serie animata cresciuti negli anni ‘80».