Cristina D’Avena: «Una donna può amare e sedurre a qualunque età»

Ospite di 'Da Noi... a Ruota Libera', Cristina D'Avena commenta la sua copertina su Vanity Fair difendendo le donne.

Ospite di Francesca Fialdini a Da Noi… a Ruota Libera su Rai1, Cristina D’Avena rivendica la scelta di aver posato per la copertina di Vanity Fair in cui si è mostrata in una veste inedita e che tanto ha fatto discutere: «In questi momenti di buio totale abbiamo bisogno di tanto amore. Mi hanno chiesto di mettermi in gioco e ho detto di sì». E continua: «La donna, rispetto all’uomo, non può fare nulla, deve avere i bambini, deve fare la casalinga… a un certo punto c’è l’orologio biologico che segna la tua vita, la tua età, mentre l’uomo resta sempre un Don Giovanni. Non lo comprendo: una donna può amare e sedurre a qualunque età».

«Bisogna amare, abbracciare chi possiamo, fare l’amore quando possiamo, approfittare di ogni singolo secondo come fosse un regalo». Così Cristina D’Avena aveva commentato la cover della rivista su Instagram. Una copertina diventata virale in men che non si dica, perché sotto l’immagine dell’artista appare la scritta Io Desidero. E il sottotitolo Baciare. Abbracciare. Sedurre. Nel momento in cui tutto ci viene proibito, un numero speciale dedicato all’amore.

