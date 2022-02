Calibro 35: in arrivo le ristampe di ‘Traditori di Tutti’, ‘S.P.A.C.E.’ e ‘DECADE’

'Traditori di Tutti', 'S.P.A.C.E.' e 'DECADE' dei Calibro 35 saranno ristampati in vinile colorato e in digitale in edizione deluxe.

I Calibro 35 annunciano le ristampe di Traditori Di Tutti, S.P.A.C.E. e DECADE. Le ristampe saranno su vinile colorato e in digitale in edizione deluxe con bonus tracks. La ristampa è parte della seconda serie di trilogie pubblicate da Record Kicks sulla band milanese. La prima trilogia – che aveva riguardato i primi tre album Calibro 35, Ritornano e Ogni Riferimento – è stata pubblicata nel 2020. Questa volta, Record Kicks ripubblica in formato digitale in versione deluxe con bonus tracks e su vinile crystal di tre diversi colori altri tre introvabili dischi del gruppo.

Traditori Di Tutti è il debutto crime-funk su Record Kicks del 2013, che uscirà su tutte le piattaforme e nei negozi di dischi il prossimo 4 marzo 2022. S.P.A.C.E. è un’avventura spaziale del 2015, che sarà disponibile dal 25 Marzo. Infine il celebrativo ed orchestrale DECADE del 2018, in uscita il prossimo 29 Aprile.

Calibro 35, le ristampe e la colonna sonora di Blanca

Le versioni digitali in formato Deluxe includono tracce inedite e b-side. Tra le tracce inedite e disponibili per la prima volta spiccano Milan, Michigan (pezzo ultra-funk dalla sessione di Traditori di Tutti), Omicron Padadox e The Haploids, registrate al mitico Toe Rag Studio di Londra, reso celebre dai White Stripes che registrarono lì il pluripremiato Elephant. Tra le bonus tracks, l’esplosiva cover di Get Carter di Roy Budd, un classico delle scalette live dei Calibro come la funkissima CLBR35, e poi ancora la punkeggiante Gomma e l’exotica Polymeri (Afro-Utopia Version), tutte precedentemente pubblicate come b-side dei 45 giri.

L’ultimo lavoro in studio è la colonna sonora per la serie televisiva Blanca, andata in onda su Raiuno tra Novembre e Dicembre 2021. Un lavoro imponente e corale da parte dei Calibro 35 che, a grande richiesta, uscirà anche in formato doppio vinile il prossimo 18 Febbraio su Record Kicks.