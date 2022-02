Papa Francesco da Fabio Fazio: «Un porteño che non balla il tango non è un porteño»

Da Fabio Fazio, Papa Francesco parla della sua visita a un negozio di dischi e della sua passione per il tango.

Papa Francesco, la musica e il tango. È stata un’intervista storica quella di Fabio Fazio a Sua Santità Papa Francesco, andata in onda durante la puntata di Che Tempo Che Fa del 6 febbraio. Gli argomenti trattati sono stati tantissimi, dai migranti alle guerre, e il Pontefice non si è di certo risparmiato nelle risposte. Fazio però ha alleggerito, in alcuni momenti, l’intervista con temi più light. Ha ad esempio chiesto Papa conto della sua visita a un negozio di musica, notizia che qualche giorno fa ha popolato i giornali.

LEGGI ANCHE: Mahmood e Blanco a ‘Domenica In’: la prima esibizione tv dopo la vittoria

«La curiosità è lecita, tutti siamo curiosi… – dice subito Papa Francesco – Prima di tutto non sono andato a comprare. Queste persone sono amici miei da anni, hanno risistemato il negozio. Sono andato a benedire il nuovo negozio. Gli voglio bene, siamo amici. Era di notte, era scuro, proprio lì c’era un giornalista che aspettava un amico per prendere un taxi… per questo la notizia è uscita».

Fabio Fazio chiede allora al Papa che tipo di musica ascolti abitualmente. Come previsto, Papa Francesco risponde di essere appassionato di tango.

«È vero che ascolto musica. Mi piacciono i classici, tanto. – ammette – Anche il tango mi piace tanto. Ma un porteño che non balla il tango non è un porteño».

Video: www.raiplay.it