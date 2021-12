Enula, il ritorno con il singolo ‘Il buio (mi calma)’

È atteso per il 5 gennaio il nuovo singolo della cantautrice milanese lanciata da "Amici"

Enula inaugura il 2022 con nuova musica. La cantautrice che il grande pubblico ha avuto modo di conoscere e apprezzare nel corso della passata stagione di Amici ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo. Si intitola Il buio (mi calma) ed è atteso per il 5 gennaio.

Enula, da Amici al primo EP

All’interno della scuola di Amici Enula si è distinta per la propria sensibilità e per uno stile musicale originale e raffinato. Dopo l’esperienza nella fase serale del talent show ha pubblicato l’EP di debutto Con(torta) ma è ben presto tornata in studio per scrivere nuova musica. Ora è il momento di condividere con il pubblico il risultato di quelle ore di lavoro e ricerca.

Il nuovo singolo

Il percorso discografico di Enula riprende dal nuovo singolo Il buio (mi calma), che l’artista aveva presentato alle selezioni di Sanremo Giovani in autunno.

Sui social, poche ore dopo l’annuncio dell’uscita del singolo, l’artista milanese ha pubblicato un lungo video che lei stessa ha definito come una “dedica d’amore” a se stessa.

Io sono nata per amare. Sono stata scelta per amare. Un giorno mi sono guardata dentro e ho capito che non ero in grado perché in realtà non ero libera. Non ero libera dai miei traumi, dai miei fantasmi, dai miei muri […] Ero una persona piena di paura, un vaso pieno di crepe e mi mettevo lì cercando disperatamente di tenere tutto insieme, ma un giorno ho capito che le crepe non potevano essere aggiustate […]. Volevo avere il controllo sulle mie ferite, sulle mie mancanze, sulle mie paure. Io mi mentivo tutti i giorni […]. Un giorno ho aperto gli occhi, mi sono guardata veramente e ho capito che dovevo lasciare che il vaso si crepasse del tutto, perché solo così poteva entrare la luce, e più si crepava più luce passava […]. Ho deposto le armi, ho guardato l’orizzonte e ho deciso di lasciarmi cullare dal flusso meraviglioso della vita e solo lì mentre aspettavo di prendere la mia prossima onda ho capito l’amore, l’arte di vivere nel qui e ora […].

Foto di Claudia Comoni da Ufficio Stampa Out Loud PR