Laura Pausini prima italiana protagonista di ‘Easy Hits’ su Apple Music Radio

Dal 13 dicembre, su Apple Music, l’episodio speciale dello show di Sabi ‘Easy Hits’ co-condotto da Laura Pausini.

Laura Pausini mette a segno un altro primato: è lei, infatti, il primo artista italiano di ‘Easy Hits’. Lo show di Apple Music Radio dedicato ai successi pop internazionali ha scelto la nostra Laura come protagonista per una puntata unica. Da lunedì 13 dicembre è disponibile la puntata co-condotta da Pausini che affianca per l’occasione l’host Sabi.

Fruibile anche in inglese e in spagnolo, lo speciale episodio di ‘Easy Hits’ ripercorre i successi più celebri di Laura, il cui intero catalogo è da poco anche in Audio Spaziale. Da La Solitudine a Io Sì (Seen) – main song del film ‘La vita davanti a sé’ –, la puntata è un viaggio nella storia dell’artista fra passato, presente e, chissà, futuro.

LEGGI ANCHE: I Måneskin ospiti di X Factor 2021 inaugurano la finale con Beggin’

Per la cantautrice italiana più amata nel mondo, il 2021 ha riservato grandi soddisfazioni, a partire dalla candidatura agli Oscar. Fino al Golden Globe 2021 nella categoria ‘Miglior Canzone Originale’ con Io Sì (Seen). E quello pausiniano è il primo archivio discografico italiano pubblicato integralmente in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music. Un corposo catalogo che in questi giorni si è arricchito dei titoli ‘20 Greatest Hits’, ‘Io canto’, ‘Primavera in anticipo’ e ‘Inedito special edition’.

In occasione dell’uscita del catalogo di Laura Pausini in Audio Spaziale, il fanclub Laura4U promuove anche un’iniziativa esclusiva regalando agli iscritti la possibilità di accedere a un abbonamento a Apple Music per ascoltare gli album dell’artista “come non li avete mai sentiti prima!”.

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST