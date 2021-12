Apple Music: Sangiovanni, BLANCO e Fedez tra i più ascoltati del 2021

Da Sangiovanni ai BTS: la Top Ten dei brani più ascoltati su Apple Music in Italia e nel mondo nell’ultimo anno.

Tempo di primi bilanci e classifiche annuali e a battere tutti sul tempo, in questo 2021, è Apple Music. La piattaforma ha, infatti, svelato quali sono stati i brani più ascoltati nel corso dell’anno (dal 16 ottobre 2020 al 15 ottobre 2021). In Italia a svettare in testa alla Top 100 è malibù di Sangiovanni che si lascia alle spalle BLANCO. L’artista bresciano occupa ben due posizioni sul podio conMI FAI IMPAZZIRE insieme a Sfera Ebbasta (2° posto) e Notti In Bianco (3° posto).

“È sempre stato uno dei miei sogni quello di raggiungere più persone possibili con la mia musica” ha dichiarato Sangiovanni “Un sogno che quest’anno si è realizzato e ringrazio di cuore tutte le persone che mi hanno ascoltato su Apple Music fino a farmi diventare l’artista con la canzone più ascoltata in Italia nel 2021.”

Anche per Sangiovanni è doppietta in Top 10, conquistando anche la settima posizione con Lady. Nella rosa dei migliori dieci troviamo, poi, due grandi successi dell’ultimo Festival di Sanremo: Zitti E Buoni dei Måneskin (5° posto) e Voce di Madame (10°). Di seguito la Top10 italiana completa (la Top brani del 2021: Italia può essere consultata a questo link):

malibù – Sangiovanni MI FAI IMPAZZIRE – BLANCO & Sfera Ebbasta Notti In Bianco – BLANCO MILLE – Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti LA CANZONE NOSTRA – MACE, BLANCO & Salmo Zitti e buoni – Måneskin Lady – Sangiovanni NUOVO RANGE – Rkomi, Sfera Ebbasta & Junior K PARTIRE DA TE – Rkomi Voce – Madame

Allargando, quindi, lo sguardo a livello globale dominano i BTS con Dynamite. In generale, la classifica è uno specchio di quel sentimento di evasione e di speranza — un mix di nuove hit entusiasmanti che ha aiutato a “scuotere” il mondo e risvegliarlo dalla sua stasi.

Le classifiche di fine anno 2021 di Apple Music: Testi, fitness e Shazam

Per la prima volta, oltre alla Top brani del 2021 più riprodotti, Apple Music rivela laTop 100 2021: testi più letti, Top 100 2021: Fitness eTop 100 2021: Shazam. Per quanto riguarda la Top 100 2021: Testi più letti è dominata da Olivia Rodrigo, il fenomeno di TikTok divenuta una vera popstar, con drivers license.

La Top 100 2021: Shazam incorona Astronaut in the Ocean di Masked Wolf come brano più cercato: ben 11.7 milioni di fan hanno utilizzato l’app per scoprirne il titolo. The Weeknd è secondo con 8.5 milioni di Shazam per Save Your Tears, mentre Bad Habits di Ed Sheeran ne ha ricevuti 8.1 milioni.

Infine, la Top 100 2021: Fitness di Apple Music è, invece, una panoramica su quali brani sono stati la giusta colonna sonora per gli allenamenti nel 2021. Raccoglie i dati delle playlist Apple Music Fitness, della musica usata dal team di trainer Fitness+ per le Studio Series, la collezione Artisti in Primo Piano Fitness+, e anche gli stessi allenamenti di Fitness+: tutto questo rappresenta la musica più energetica che abbiamo ascoltato quest’anno.

