#SoundsBueno, la webserie che racconta il nuovo singolo di Orietta Berti prodotto da Hell Raton

Qual è la strada che conduce al nuovo singolo di Orietta Berti prodotto da Hell Raton? Scopritela in #SoundsBueno.

Si chiama #SoundsBueno, la webserie in sei episodi che racconta il colpo di fulmine artistico tra Orietta Berti ed Hell Raton. Due talenti apparentemente distanti, ma uniti dall’amore per le sette note. In anteprima, il nuovo ed esclusivo promo di questa telenovela. Un divertente cortocircuito musicale e generazionale che culminerà con la produzione del nuovo singolo della cantante da parte di Hell Raton.

Siamo intanto arrivati al terzo episodio della webserie. Nel primo episodio – intitolato Postcard from Montecchio – Hell Raton entra nel curioso mondo di Orietta Berti per farle una proposta sicuramente sorprendente. Il sound di Hell Raton incontra il sound di Orietta Berti è il titolo del secondo episodio, in cui il giudice di X Factor e l’Usignolo di Cavriago fanno un viaggio nella discografia di ieri e di oggi alla ricerca del giusto sound per il loro nuovo singolo.

Nel terzo episodio l’Usignolo di Cavriago è pronto a entrare in casa Machete e a far parte della gang! Sicuramente un melting pot di generi da non perdere, I nuovi episodi di #SoundBueno – digital format di Kinder Bueno – sono disponibili ogni mercoledì alle 18:00 sul canale YouTube di X Factor.