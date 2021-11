Cluster Unplugged: talk e live music a Palazzo Brancaccio

Si svolgerà dall’11 al 19 novembre la rassegna Cluster Unplugged, che prenderà vita nelle sale di Spazio Field, al primo piano di Palazzo Brancaccio. Quattro ospiti che hanno fatto della musica la loro linfa vitale e che converseranno in quattro appuntamenti di come le sette note li abbiamo guidati, regalando al pubblico anche un intimo momento live.

Assalti Frontali, Alessio Bertallot, Boosta e Omar Pedrini saranno i protagonisti di quattro serate speciali – una prima parte di talk e poi una performance degli artisti in acustico – moderate da Marco Del Bene, compositore musicale per audiovisivo e direttore editoriale del gruppo Funweek.

Cluster Unplugged: gli appuntamenti

Militant A di Assalti Frontali sarà il protagonista della serata inaugurale di Cluster Unplugged, l’11 novembre alle ore 20.30 a Palazzo Brancaccio. L’evento inaugurale della rassegna con gli Assalti Frontali sarà un’occasione per parlare di come nascono le canzoni e di come una rima o una quartina possano cambiare la percezione di se stessi e dell’ambiente in cui si vive. Biglietti (10 euro) su EventBrite.

Il 13 novembre (ore 20.30, Palazzo Brancaccio) sarà la volta di Alessio Bertallot. L’evento – completamente gratuito – è un crossover fra Talk e Installazione Sonora. Un momento immersivo e sonorizzato in maniera pointillistica, al quale potrà contribuire anche il pubblico, semplicemente utilizzando lo smartphone.

Il 17 novembre (ore 20.30, Palazzo Brancaccio), Boosta parlerà del valore della musica. Biglietti (25 euro) su EventBrite. Infine il 19 novembre (alle 20.30) sarà Omar Pedrini a chiudere la rassegna Cluster Unplugged. Biglietti (20 euro) su EventBrite.

Unplugged è un progetto di Contemporary Cluster all’interno di SPAZIO FIELD, primo piano di Pa-lazzo Brancaccio.

Per partecipare all’evento è necessario rispettare le norme in vigore in materia di COVID-19.