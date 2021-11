‘Tour Music Fest’, la finale 2021 in scena all’Auditorium del Massimo a Roma

Il concorso europeo per gli emergenti torna live il 14 novembre con il gran finale, che porta sul palco gli artisti più promettenti.

Si avvicina la finale di Tour Music Fest – The European Music Contest, concorso europeo presieduto da Mogol rivolto a cantanti, musicisti, rapper e dj emergenti. In quindici anni di vita, la manifestazione ha visto passare sul proprio palco alcuni dei talenti più affermati del panorama musicale contemporaneo. Qualche nome? Da Ermal Meta a Mahmood, da Federica Abbate a Loredana Errore e Renzo Rubino passando per Sherol Dos Santos, Chiara Dello Iacovo e Jacopo Ratini.

Dopo un anno di fermo, Tour Music Fest torna dal vivo con un evento imperdibile in scena il 14 novembre all’Auditorium del Massimo di Roma (dalle 17.30). On stage – per quattro ore di musica no stop – le migliori proposte dell’anno, tra New Classical, Etno Folk Classic, Pop urban, Jungle, Blues e molto altro.

“Circa un anno fa, mentre ci apprestavamo a un nuovo lockdown, mi sono ritrovato in una situazione davvero difficile”, spiega l’ideatore e project manager, Gianluca Musso. “Urgeva programmare il nuovo anno del Tour Music Fest dopo un 2020 di stop che a cascata aveva portato tantissime problematiche”.

“Con il mio team decidemmo di provarci – continua Musso – Abbiamo lavorato giorno e notte per creare un nuovo Tour Music Fest, che non fosse un ripiego per superare l’epoca pandemica, ma un nuovo format che fosse ancora più a forma di artista e per l’artista. Ed è così che è nato il paradosso. Nell’anno in cui avremmo dovuto prendere le distanze dagli artisti, siamo riusciti a fare esattamente il contrario, ossia siamo riusciti ad essere più vicini.

Perché – spiega ancora l’ideatore – “non c’è limite al miglioramento e questo accade soprattutto quando abbiamo il coraggio e l’umiltà di cambiare, di evolverci, di crescere, di sperimentare. Grazie a questo il 14 novembre la musica emergente italiana tornerà alla ribalta con giovani artisti di qualità che avranno una grande occasione e dopo quasi 2 anni di assenza e per noi è questo il grande successo”.

Tour Music Fest – The European Music Contest: gli ospiti

Sono tanti gli artisti attesi per la finale live all’Auditorium del Massimo di Roma, presentata da Sara di Iacovo e Pierpaolo Laconi. Ecco tutti gli emergenti che si contendono la vittoria suddivisi per categoria:

Cantautori: Doralia di Porto Sant’Elpidio, Fermo (Pop), Niki La Rosa di Livorno (Pop Cantautorale), Gioia di Roma (Pop Urban) e Narciso di Roma (Pop);

di Porto Sant’Elpidio, Fermo (Pop), di Livorno (Pop Cantautorale), di Roma (Pop Urban) e di Roma (Pop); Musicisti: Nicolò Sasso di Bari (Etno Folk Classic)

di Bari (Etno Folk Classic) Rap: Denny Loe di Torino, Wedra di Torino, G-Nota di Roma, Falce di Cumiana;

di Torino, di Torino, di Roma, di Cumiana; DJ: Dj Luxor di Sciacca, Agrigento (Urban), Stefano Venditti di Cerveteri (House), Nicostyle di Iglesias (EDM)

di Sciacca, Agrigento (Urban), di Cerveteri (House), di Iglesias (EDM) Original Band: 4ther Muckers di Milano con il loro Alternative Rock;

di Milano con il loro Alternative Rock; Musicisti – Batteria: Sebastiano di Nepi, Viterbo (Prog Metal) e Owen di Vibo Valentia (Jungle)

di Nepi, Viterbo (Prog Metal) e di Vibo Valentia (Jungle) Junior: Francesca di Napoli (Pop), Vio di Genova (Pop), Valerio di Roma (Pop Cantautorale) e Mimì di Usmate Velate, Monza (Blues);

di Napoli (Pop), di Genova (Pop), di Roma (Pop Cantautorale) e di Usmate Velate, Monza (Blues); Interpreti: Luce di Brusnengo di Biella (Pop), Martina di Roma (Pop), Sinera di Napoli (Pop) e Valentina Addabbo di Bari (Pop Soul);

di Brusnengo di Biella (Pop), di Roma (Pop), di Napoli (Pop) e di Bari (Pop Soul); Musicisti – Pianisti: Gabriele Braga di Nichelino, Torino (New Classic);

di Nichelino, Torino (New Classic); DJ Producer: Giorgina di Bergamo (Techno), Queemose di Salice Salentino, Lecce (Tech House) e Sino di Trento (Elettronica);

di Bergamo (Techno), di Salice Salentino, Lecce (Tech House) e di Trento (Elettronica); Baby: Dalila di Ascoli Piceno (Musical).

Ospite live della serata, Renza Castelli che, reduce da X Factor, si è fatta conoscere proprio da palco del Tour Music Fest nel 2017. A giudicare i finalisti sarà, come sempre, la giuria presieduta da Mogol e composta daKara DioGuardi, Massimo Varini e Dj David Morales. Appuntamento con la finalissima Tour Music Fest 2021, il 14 novembre 2021, ore 17.30 Auditorium del Massimo (EUR) – Via Massimiliano Massimo, 1, Roma. Biglietti 15 € acquistabile sul sito.

