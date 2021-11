‘Riders Republic’ e gli sport estremi su console, Michela Moioli: «Reale come una vera discesa»

È arrivato 'Riders Republic', il videogioco che porta gli sport estremi su console. Ce lo racconta Michela Moioli.

Riders Republic, nuova produzione di casa Ubisoft, porta finalmente l’emozione degli sport estremi su console a partire dal 28 ottobre. Lo sa bene Michela Moioli – medaglia d’oro di snowboard cross a PyeongChang 2018 – che si sta preparando duramente in vista degli imminenti Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 sia in pista, sia a casa.

«L’ambiente virtuale di Riders Republic è una realtà che rappresenta fedelmente ciò che provo mentre scendo tra salti, curve, gobbe. – ci dice Michela – Ma anche in bici. Vedendo e provando ho avuto le stesse sensazioni. È stata una cosa pazzesca. È come vivere una discesa, una run. In un videogame non lo avevo mai provato».

Con Riders Republic, infatti, anche atleti del calibro di Michela – atleta Red Bull Markus Eder, campione di freeride – e Marco Fontana – medaglia di bronzo nel cross country ai Giochi di Londra 2012 – riescono a mantenere allenata la mente nei momenti di riposo. Il tutto grazie al raffinato sistema di controllo messo a punto dagli sviluppatori e al livello di dettaglio generale, dalla fedele riproduzione dei panorami al forte senso di avventura che il gioco è in grado di restituire. A tutto ciò, si uniscono uno stile prettamente street e un tono ironico, che contribuiscono a riportare su schermo l’atmosfera tipica di discipline come lo snowboard, il freeride e il downhill. Una manna per gli appassionati e per tutti i neofiti che vogliono provare l’emozione di immergersi nella natura incontaminata tra un salto mozzafiato e un trick d’effetto.

«All’interno del gioco gli ambienti montani sono stati riprodotti fedelmente, in tutti i dettagli e suoni. – continua Michela – Ti sembra di percepire le sensazioni fisiche dello sport, anche se in realtà stai giocando. Si avvicina tantissimo alla realtà».

Michela Moioli: musica e consigli

Michela ci parla poi della sua passione per la musica.

«Quando mi alleno ascolto la musica quando sono in palestra. – ci rivela – Se sto facendo una discesa in snowboard difficilmente ascolto musica, perché preferisco le sensazioni e i rumori della mia tavola. Prima di una gara però mi piace gasarmi un po’, quindi metto un po’ di rock. Se sono in un mood più tranquillo ascolto musica country o reggae. Mi piace anche la musica italiana, come Fedez».

LEGGI ANCHE: Giancarlo Esposito per ‘Far Cry 6’, quando i grandi attori scelgono i videogiochi

E alle ragazze che vogliono provare lo snowboard cosa consiglia?

«Alle giovani ragazze consiglio di provare, di essere determinate, di usare la testa ma di non smettere di inseguire i propri sogni, perché a volte si realizzano».

Riders Republic: condivisione e avatar

In Riders Republic la parola chiave è condivisione. L’esperienza di gioco più pura consiste nell’incontrare altri giocatori, stringere amicizie, fare squadra insieme e buttarsi a testa bassa nella mischia per dimostrare di essere il migliore. Le modalità di gioco sono diverse, tra sfide a colpi di evoluzioni, arene 6v6 e la possibilità di scalare la classifica mondiale ma, senza alcun dubbio, la regina è la Mass Race, dove fino a 50 giocatori contemporaneamente possono sfidarsi per il primo posto. Una corsa all’insegna dell’adrenalina e della competizione allo stato puro, che decreterà chi ha la stoffa del campione e potrà essere incoronato re della carovana.

Anche la personalizzazione del proprio avatar è diventato un elemento fondamentale del gioco. Trovare il look migliore, sverniciare gli avversari con gli accessori più esclusivi e confrontarsi con gli amici sul proprio outfit sono elementi che contribuiscono a rendere il nuovo gioco Ubisoft una vera e propria esperienza social condivisa. Riders Republic, però, non è solo sport e competizione, ma anche un viaggio alla scoperta di luoghi mozzafiato. Il gioco è, infatti, ambientato in alcuni dei parchi naturali più rinomati degli Stati Uniti come il Bryce Canyon, Yosemite Valley e Mammoth Mountain, esplorabili in lungo e in largo in bici, snowboard, sci o tuta alare, per un’emozione sempre nuova a ogni passaggio.