Mokadelic, ‘Apocalysm’ è il nuovo album: «Sogni, speranze e incubi»

I Mokadelic, band che ha firmato le musiche di film e serie tv, annuncia il nuovo album di inediti: ‘Apocalysm’ esce il 26 novembre.

Alle spalle hanno musiche composte per il piccolo e per il grande schermo, ma ora per i Mokadelic è tempo di nuovo album. La band ha annunciato la pubblicazione di ‘Apocalysm’ (Blackcandy Produzioni), disco di inediti in uscita il 26 novembre. Il progetto, con le sue otto tracce, vuole essere un concentrato di riflessioni su uomo e natura.

Quello che il gruppo vede davanti a sé è un grande sconvolgimento che coinvolgerà l’umanità, l’ambiente, la cultura e la società nel suo complesso. Da qui anche l’emblematico titolo, Apocalysm, neologismo degli stessi Mokadelic. È “l’insieme delle azioni che, volendo o no, sta portando a un cambiamento globale per mano dell’uomo”. Così ne parlano Alberto Broccatelli, Cristian Marras, Maurizio Mazzenga, Alessio Mecozzi e Luca Novelli.

I brani diventano, quindi, il racconto emozionale di una serie di dati con un’ambizione precisa. “Un memorandum onirico in cui si mescolano sogni, speranze, incubi e vita reale”, spiegano i Mokadelic.

Anticipato dal singolo Würm, riferimento esplicito agli effetti dell’omonima glaciazione, l’album si muove tra elettronica e distorsioni analogiche. Un modo per tradurre il presente e la sua possibile evoluzione attraverso i sonorità differenti. Televisione, teatro e cinema si incontrano nel percorso del gruppo che fa dialogare i vari linguaggi e codici artistici.

“L’unione tra le dimensioni della musica e delle immagini genera un’esperienza che va molto al di là di questi due elementi”, affermano i Mokadelic. “Per concepire una nuova composizione partiamo quindi dalle emozioni che noi stessi proviamo per poi arrivare, attraverso i suoni e le armonie, alla creazione di un elemento sonoro unico che evoca immagini”.

Foto di Giulia Natalia Comito da Ufficio Stampa Wordsforyou