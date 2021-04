Il ritorno degli Years & Years con ‘Starstruck’: «Ogni nostra energia in questa canzone»

Gli Years & Years tornano con il singolo 'Starstruck'. Ollie Alexander lo descrive come la voglia di non lasciar scappare un bel momento.

Starstruck è il nuovo singolo degli Years & Years, dall’8 aprile su tutte le piattaforme digitali su etichetta Polydor Records. A tre anni di distanza dalla pubblicazione dell’album Palo Santo, il nuovo singolo segna il ritorno degli Years & Years sulla scena musicale, dopo che Olly Alexander, frontman della band, ha recitato nel ruolo di attore protagonista nella miniserie britannica campione d’incassi It’s A Sin.

«Ci siamo riuniti una notte in uno studio nella campagna londinese. Non ricordo sinceramente l’ultima volta che ho visto così tante stelle. Purtroppo vivendo in città uno si abitua a non vederle più. – racconta Olly Alexander – Da quando tutto si è fermato per la pandemia, tutto quello che vorrei fare è uscire e ballare, quindi ho messo ogni mia energia nella canzone».

