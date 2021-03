Orietta Berti e la jam session con Fedez: «Vediamo come va, se no ci beviamo un bicchiere di Lambrusco»

Fedez a 'Che Tempo Che Fa' annuncia una jam session con Orietta Berti. Prove tecniche di collaborazione, ma non è detto che esca un duetto.

Una jam session tra Fedez e Orietta Berti. Ospite di Che Tempo Che Fa, nella puntata di domenica 28 marzo, Fedez si è esibito con Francesca Michielin sulle note di Chiamami per Nome e ha poi fatto un annuncio inatteso.

«Venerdì ho un appuntamento con Orietta. Andiamo in studio. – ha rivelato Fedez davanti a uno stupito Fabio Fazio – Però sono dell’idea che si va in studio, si vede, si fa una jam session. Non è detto che esca un pezzo con Orietta».

A quel punto, Fabio Fazio ha interpellato la diretta interessata. E Orietta Berti, in video collegamento, ha confermato l’incontro con Fedez.

«Dobbiamo sentire alcune canzoni e vedere se le nostre voci vanno bene insieme, se no ci beviamo un bicchiere di Lambrusco. – ha precisato Orietta – Lui mi propone un pezzo e io ci canticchio sopra».

Orietta ha infatti subito precisato di avere una «voce melodica» e quindi che sono necessarie prove in studio per capire se una collaborazione con Fedez potrebbe effettivamente funzionare. Orietta ha anche fatto i complimenti al duo Fedez-Francesca Michielin per essere arrivati secondi al Festival di Sanremo e aver vinto il disco d’oro.

Ha poi specificato, con la sua solita ironia, che sono tutti traguardi che lei non ha raggiunto: «Non sono arrivata seconda e non ho vinto il Disco d’Oro. Quindi bravi ragazzi!».

