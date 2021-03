La Genesi del tuo Colore, il nuovo singolo di Irama presentato al Festival di Sanremo, viene certificato Disco D’oro.

Un grande risultato che segue i numeri che il brano sta collezionando, con oltre 10 milioni di streaming sulle piattaforme digitali e più di 6 milioni di views su YouTube. Il brano si è posizionato, la scorsa settimana, al quinto posto della classifica Earone dei brani più trasmessi dalle radio italiane.

LEGGI ANCHE: Irama e ‘La genesi del tuo colore’: «Due mondi che si legano in un up-tempo triste»

«Ho avuto la fortuna di essere cresciuto con il cantautorato ma contaminato con tanti generi – ci aveva detto Irama raccontando il brano che ha conquistato il Disco d’Oro – questo mi hanno fatto vedere e vivere la musica in modo diverso. E la verità è una parola chiave. Quando una cosa non è sincera può piacere tecnicamente ma la gente vive di sincerità e non di tecnica. La musica vive di verità e la tecnica deve servire a portare quella verità».