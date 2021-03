Spaghetti Talks torna con Briga

Dopo l’apertura del 14 marzo con Eugenio Cesaro (Eugenio in Via di Gioia) torna Spaghetti Talks, l’appuntamento in streaming presentato da Spaghetti Unplugged, il 21 marzo. Protagonista il cantautore romano Briga.

Dopo un anno di stop dei concerti dal vivo, Spaghetti Unplugged torna con Spaghetti Talks, due appuntamenti in diretta streaming dalla pagina Facebook di Spaghetti Unplugged e Radio Sonica Instagram: @spaghettiunplugged, a partire dalle ore 21.00, a base di musica, chiacchiere e cucina per avvicinarsi alla ripartenza degli spettacoli con uno spirito diverso. Un’occasione per il fare il punto e riflettere sul mondo che verrà nell’ambito dell’intrattenimento e non solo. Il primo appuntamento, domenica 14 marzo, è stato quello con Eugenio Cesaro (Eugenio in Via di Gioia) mentre il prossimo sarà domenica 21 marzo con il cantautore romano Briga (ovvero Mattia Bellegrandi). “In quest’anno di stop dai concerti dal vivo e di pandemia, siamo stati tutti costretti a fare i conti con noi stessi – commenta Davide Dose, direttore artistico di Spaghetti Unplugged- Il mondo dello spettacolo in particolare, si è dovuto guardare dentro. Nell’attesa di una ripartenza, ci è sembrato giusto avvicinarci agli artisti a alle canzoni proponendo anche delle riflessioni, delle domande. Provare insieme a tracciare uno sguardo più ampio, che colleghi il mondo della musica e le visioni personali dell’artista alle questioni più generali del nostro tempo, percepite fino ad ora come più grandi noi, spesso lontanissime, e che invece – come abbiamo tutti purtroppo imparato – ci riguardano molto da vicino e influiscono sulla nostra esperienza concreta di tutti i giorni. Spaghetti Unplugged riparte da questa nuova consapevolezza, che vogliamo condividere con gli ospiti di questi due appuntamenti con il pubblico a casa, per un nuovo sguardo sul mondo della musica che non solo intrattiene, emoziona e diverte, ma stimola riflessioni”. Il tema della serata che vedrà protagonista Briga è Digital: ovvero la forte presenza dei telefoni e social nelle nostre vite e di come stanno cambiando i rapporti umani. Con Briga si parlerà del rapporto degli artisti con i social, nuovo sistema fondamentale per la comunicazione, partendo dalla sua esperienza personale. A seguire, il cantautore romano porterà i suoi grandi successi in versione acustica. Oltre alle chiacchiere e alla musica sarà protagonista anche il cibo, grande passione del format di Spaghetti Unplugged. Saranno infatti Daniele Cortese (autore televisivo, food blogger) e Martino Bellincampi (founder di Pastella) a raccontarci come ci si possa relazionare a questi temi anche in cucina, regalandoci anche uno showcooking e delle ricette concrete da poter realizzare, con un occhio alle materie prime regionali. A condurre i due incontri in diretta dall’Officina Pasolini (fuori programmazione): Riccardo Zianna e Andrea Bonucci, speaker di Radio Sonica, mentre i talk sono realizzati dall’Ass. Zip_Zone di Intersezione Positiva, con il contributo della Regione Lazio.