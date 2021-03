Natalie Bergman: fuori nuovo singolo e video

Shine your Line è il singolo che anticipa l’uscita del nuovo album della cantautrice statunitense, intitolato Mercy. E’ il suo debutto da solista dopo l’esperienza Wild Belle insieme al fratello Elliot e la tragica scomparsa dei loro genitori.

L’album di debutto da solista della cantautrice statunitense Natalie Bergman, intitolato Mercy, uscirà il prossimo 7 maggio su Third Man Records, distribuito in Italia da Audioglobe. Autoprodotto, eseguito e mixato quasi in solitudine, il set di dodici canzoni fa un passo nel singolare mondo di sonorità, spiritualità e ricerca della speranza, in tempi tragici, da parte della Bergman. Il nuovo album è anticipato dall’uscita del singolo e relativo video Shine your line e da quella del precedente,Talk To The Lord https://www.youtube.com/watch?v=TB00P4g6bhk. Il viaggio è iniziato nell’ottobre 2019: fino ad allora Natalie era stata in tour dall’età di 14 anni. Ha trascorso la maggior parte degli ultimi dieci anni cantando da solista insieme a suo fratello Elliot Bergman nel loro duo Wild Belle, ma la sera in cui stava per salire sul palco del Radio City Music Hall, la sua vita è cambiata. Un coroner chiamò per comunicare che il loro padre e la loro matrigna erano stati uccisi da un guidatore ubriaco. La musica e la fede sono sempre state in primo piano nella famiglia Bergman, così dopo questo tragico evento, Natalie decise di trascorrere molti giorni in silenzio in un monastero nella Chama Valley. Fu lì che apprese che si sarebbe imbarcata in Mercy, e quando iniziò a scrivere e registrare i nuovi brani incanalò la sua catartica reverenza per la musica gospel tradizionale nelle sue parole. Durante gli anni trascorsi come Wild Belle, Natalie Bergman, ora a Los Angeles, ma cresciuta a Chicago, ha collaborato con artisti del calibro di Elvis Costello, Major Lazer e Tom Tom Club, ha aperto per Beck, Cage The Elephant e Toro y Moi, ha suonato al Coachella, The Tonight Show e in tantissimi altri eventi. Su Mercy, il suo ampio spettro di creatività è finalmente in piena mostra, queste le sue parole sull’album: “La mia fede e la mia musica sono cruciali per la mia esistenza. In questo disco canto molto del Paradiso. Credere in quel posto è stata la mia più grande consolazione. Avevo l’urgenza e la disperazione di sapere che mio padre era lì. La sua morte improvvisa è stata un caos vorticoso che ha assalito la mia mente. La musica gospel mi dà speranza. È la buona notizia. È esemplare. Può portarti la verità. Può tenerti in vita. Questo album mi ha fornito la mia unica speranza per tornare in vita io stesso”. Mercy rappresenta, dunque, il primo album gospel appena registrato ad essere pubblicato dalla Third Man Records. Il lavoro è stato masterizzato da Warren Defever degli His Name Is Alive, la produzione aggiuntiva viene da Elliot Bergman ed Erik Hall, ed i contributi vocali includono Elsa Harris e i Larry Landfair Singers, con cui Natalie ha cantato al funerale di suo padre. Guidato dalla voce celestiale di Bergman, la musica è intrisa di melodie mistiche, toni di rock psichedelico, soul e un senso di guarigione spirituale di cui c’è molto bisogno dopo il catastrofico 2020. Ed anche di cui, inevitabilmente, non può fare a meno anche la stessa cantautrice statunitense, dopo le tragiche vicende che hanno segnato profondamente i più recenti anni della sua esistenza.

Mercy Tracklist :

Talk To The Lord

Shine Your Light On Me

I Will Praise You

I’m Going Home

Home At Last

You Make My World Go Round

Paint The Rain

The Gallows

Your Love Is My Shelter

He Will Lift You Up Higher

Sweet Mary

Last Farewell