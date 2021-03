Morcheeba: fuori nuovo singolo

Oh Oh Yeah è il nuovo singolo della band britannica che segue Sound Of Blue, pubblicato ad inizio anno. Entrambi faranno parte dell‘album Blackest Blue in arrivo il 14 maggio prossimo.

Oh Oh Yeah è il secondo singolo tratto dall’album dei Morcheeba, Blackest Blue, in arrivo il prossimo 14 maggio per Kartel Music Group. Da Blackest Blue era già stato estratto il singolo Sounds Of Blue https://www.youtube.com/watch?v=seUrsjiRVeU, pubblicato ad inizio anno e dal quale è stato tratto un video. I Morcheeba – Skye Edwards e Ross Godfrey – sono dei veri e propri pionieri nel panorama musicale britannico. Blackest Blue è il decimo album in studio della band e va ad aggiungersi a una discografia che attraversa ben tre decenni. Nel 2020, come tutti, anche i Morcheeba sono stati impossibilitati ad andare in tour ed esibirsi dal vivo, e questo ha concesso al duo «il tempo di scrivere canzoni e perfezionarle in ogni dettaglio», come afferma Ross. «È stato un periodo in cui, nella musica, si è stati alleggeriti da ogni tipo di pressione Avevamo tempo, e l’abbiamo sfruttato al meglio per decidere con cura le canzoni del nuovo disco», aggiunge Skye. Il risultato è un raffinato album di dieci tracce, che fonde gli stili e le influenze della band – downbeat, chill, electro-pop e soul – in un unico disco perfettamente amalgamato, immerso profondamente nella concezione di contaminazioni di generi che da sempre caratterizza i Morcheeba. I testi di Skye si concentrano principalmente sulla positività e sul superamento delle difficoltà personali che covano dentro se stessi. Fra I vari brani compresi nell’album, Sounds Of Blue è un pezzo che mette in primo piano la voce sensuale di Skye, fluttuando su un paesaggio etereo, e prende ispirazione dalla sua recente esperienza di apnea in Thailandia e «la mia ritrovata fiducia e il mio amore per l’oceano», afferma Skye. The Moon è, invece, una cover dell’artista croata Irena Žilić e parla di «seguire la luce della luna e attingere alla sua potente energia luminosa, sfruttando la sua positività per sfuggire alla depressione e ai momenti più bui».Nel nuovo album, inoltre, sono presenti alcune collaborazioni: Duke Garwood (che ha lavorato fra gli altri con Mark Lanegan) e Brad Barr (The Slip, The Barr Brothers). Ross racconta: «Sono riuscito a mettermi in contatto con Brad Barr al telefono e gli ho chiesto se gli andasse di essere presente nel nostro album. Gli ho mandato una demo con un pianoforte registrato, e mi ha restituito quella che poi è stata la struttura di Say it’s Over. Skye ha completato il tutto con la melodia e il testo e improvvisamente avevamo fra le mani un pezzo straordinario e di grandissimo peso.» La popolarità dei Morcheeba è riconosciuta a livello internazionale. Il loro caratteristico sound elettronico li rende immediatamente riconoscibili. L’anno trascorso è stato un periodo di introspezione per il duo, che hanno approfittato della pausa per fare un bilancio con i fan mentre contano di tornare presto a suonare dal vivo, in visione anche dell’uscita del nuovo disco. Un anno in cui si sono goduti momenti di forzata tranquillità, della quale sicuramente avevano sentito la mancanza nel tempo, ma ora c’è solo la voglia di ricominciare.

Blackest Blue tracklist:

1) Cut My Heart Out

2) Killed Our Love

3) Sounds Of Blue

4) Say It’s Over

5) Sulphur Soul

6) Oh Oh Yeah

7) Namaste

8) The Moon

9) Falling Skies

10) The Edge Of The World