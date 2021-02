Bella Thorne e Abella Danger, il teaser del video di ‘Shake It’ è senza freni

Bella Thorne ha pubblicato il teaser del video di 'Shake It' con Abella Danger ed è un mix di provocazione ed effusioni.

Uscirà venerdì 19 febbraio Shake It, il nuovo singolo di Bella Thorne. Per lanciarlo, Bella Thorne ha pubblicato un breve teaser su Instagram, nel quale appare intenta a scambiarsi effusioni con la pornostar Abella Danger.

«Mi sono divertita molto a dirigere questo video» scrive Bella Thorne su Instagram a corredo del teaser.

Inutile dire che il video (o il teaser, che dir si voglia) in appena 24 ore ha superato i 4 milioni di visualizzazioni su Instagram. La provocazione ha quindi ottenuto l’effetto sperato: le due protagoniste – Bella Thorne e Abella Danger – nel filmato si trovano in una vasca al chiaro di luna e si scambiano diverse effusioni, imboccandosi con delle fragole. Poi scatta il bacio.

Nelle stories, Bella Thorne ha invece scritto «Mandatemi in privato uno screenschot di voi mentre presalvate Shake It su Spotify e vi manderò immagini speciali di me e Abella». Bella Thorne, sempre nelle stories, ha poi aggiunto: «Ci riprovo! Commentate Shake It Bella senza interruzioni sotto al mio ultimo post e vi manderò una foto speciale».

Di recente, Bella Thorne è apparsa nel videoclip finché le stelle non brillano, che ha segnato il debutto discografico di B3N (aka il suo fidanzato Benjamin Mascolo).