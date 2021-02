Pokémon e Post Malone: un concerto virtuale il 27 febbraio

Post Malone annuncia un concerto virtuale (gratuito) in occasione del 25esimo anniversario di Pokémon. Tutte le info.

In occasione del 25° anniversario di Pokémon, verrà organizzato un concerto virtuale. Il celebre e amatissimo franchise ha dato la notizia insieme alla star e fan di Pokémon Post Malone, in un video disponibile qui .

L’evento, che si terrà sabato 27 febbraio nel Pokémon Day, sarà una festa online dedicata ai fan del mondo Pokémon. In più, segnerà l’inizio del programma Musica P25 del franchise che ci accompagnerà per tutto l’anno. The Pokémon Company International ha collaborato con Universal Music Group per organizzare questo concerto. Offrirà inoltre altre sorprese musicali nel corso del 2021, come parte del programma Musica P25. Il mese scorso l’icona pop Katy Perry è stata annunciata come artista principale del programma.

«Sono un fan del mondo Pokémon da sempre, quindi fare un concerto durante il Pokémon Day in occasione del 25° anniversario è un’opportunità straordinaria», ha dichiarato Post Malone.

Pokémon con Post Malone: dove vedere il concerto

Il concerto potrà essere seguito gratuitamente sul canale ufficiale Pokémon di YouTube , sul canale ufficiale Pokémon di Twitch e sul sito web dedicato al 25° anniversario a partire dalle 19:00 EST/16:00 PST del 27 febbraio (01:00 del 28 febbraio in Italia). Pokémon svelerà altri dettagli su Musica P25 alla fine del concerto e i fan potranno quindi scoprire le prossime sorprese e collaborazioni.