«Per sempre fratelli a San Siro»: la canzone di Franco e Beppe Baresi

Ospiti di 'Che Tempo Che Fa', Franco e Beppe Baresi si sono esibiti in un duetto sulla loro rivalità. Ecco il video.

Ospiti di Che Tempo Che Fa, Franco e Beppe Baresi hanno rilasciato a Fabio Fazio una lunga intervista durante la quale hanno parlato della loro carriera e anche di come trascorrono il tempo insieme al giorno d’oggi.

Sul finale, i due fratelli hanno poi cantato insieme una canzone. Sulla falsariga dello storico duetto tra Gino Bartali e Fausto Coppi (in cui i due ciclisti cantavano ironizzando della loro storica rivalità), i due fratelli si sono dilettati con una canzone.

Il finale del brano è assolutamente speranzoso e dà una degna conclusione ai versi ironici dei due fratelli. «Per sempre fratelli a San Siro» si conclude infatti il brano tra gli applausi dei presenti.

Più avanti nel corso della trasmissione, i fratelli Baresi hanno voluto salutare Amadeus, Fiorello e Vincenzo Mollica (tutti e tre in video collegamento) e Fiorello non ha perso l’occasione di ironizzare un po’. Il conduttore ha infatti fatto i complimenti a Franco e Beppe per la carriera sportiva, ma ha sottolineato che lo stesso non può dirsi della loro esibizione canora.