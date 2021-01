Lady Gaga e l’inno per Joe Biden: «La colomba come simbolo di pace»

Lady Gaga ha spiegato il significato della colomba sfoggiata durante l'inaugurazione della Presidenza di Joe Biden. Tutte le foto.

Lady Gaga – come del resto annunciato – ha cantato l’inno americano al giuramento di Joe Biden e Kamala Harris. Un’esibizione che non è passata inosservata e diventata subito di tendenza sui social network.

Per l’evento Lady Gaga ha indossato una grande spilla raffigurante una colomba con un ramo di ulivo, il simbolo della pace per eccellenza. «Una colomba che porta un ramo di ulivo – ha scritto l’artista su Twitter pubblicando una foto della spilla – nella speranza che possiamo tutti fare pace». L’abito indossato da Lady Gaga – diventato virale sul web soprattutto per il fatto che ricordasse il simbolismo della saga Hunger Games – è in realtà un completo Haute Couture femminile disegnato da Daniel Roseberry per Schiaparelli.

«Cantare il nostro Inno Nazionale per gli Americani è per me un onore. – ha scritto Lady Gaga sempre su Twitter prima di esibirsi – Canterò durante una cerimonia, una transizione, un momento di cambiamento. Tra il 45esimo e il 46esimo Presidente. Per me, ha un grande significato».

«La mia intenzione – ha poi aggiunto Gaga – è riconoscere il nostro passato, essere di guarigione per il presente e appassionata per un futuro in cui lavoriamo insieme con amore. Canterò ai cuori di tutte le persone che vivono su questa terra. Con rispetto e gentilezza, Lady Gaga».