Lady Gaga canta l’inno nazionale per Joe Biden: «Che domani sia un giorno di pace»

Lady Gaga si prepara a cantare l'inno nazionale americano all'inaugurazione della presidenza di Joe Biden. Il suo messaggio di speranza.

Sarà Lady Gaga a cantare l’inno nazionale americano in occasione dell’inaugurazione della presidenza di Joe Biden.

«Sono onorata di cantare l’inno nazionale alla cerimonia inaugurale per l’insediamento del nuovo Presidente e festeggiare questo momento storico assieme a Joe Biden e Kamala Harris», ha scritto nei giorni scorsi la popstar americana Lady Gaga sul suo profilo Instagram.

La superstar mondiale salirà il 20 gennaio sul palco per il momento più atteso di questa cerimonia storica, ovvero per intonare l’inno nazionale americano The Star Spangled Banner.

Non è la prima volta che Lady Gaga si esibisce sulle note dell’inno nazionale: aveva già regalato a tutti i suoi fan in diretta mondiale un’altra splendida performance durante l’apertura della 50° edizione del Superbowl nel 2016.

Durante la cerimonia si esibiranno, tra gli altri cantanti, anche Jennifer Lopez, Demi Lovato, Justin Timberlake e John Legend e ci saranno anche star del calibro di Tom Hanks, Eva Longoria e Kerry Washington a condurre e intervenire. Tra i vari collegamenti con Washington, oggi sarà possibile seguire la diretta anche in Italia a partire dalle ore 17:00 su Rai1, con lo speciale tg1 Il Giorno di Biden.