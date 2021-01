Billie Eilish e Rosalía cantano ‘Lo Vas a Olvidar’ per la serie ‘Euphoria’

Arriva il 21 gennaio il singolo 'Lo Vas a Olvidar' che vede collaborare Billie Eilish e Rosalía. Il brano è nato per la serie HBO 'Euphoria'.

Si intitola Lo Vas a Olvidar il singolo, in uscita il 21 gennaio, che vede collaborare Billie Eilish e Rosalía. Una collaborazione nata per la serie HBO Euphoria, annunciata dalle due cantanti a mezzo social, dopo vari piccoli spoiler emersi nei mesi scorsi.

«Ragazzi la stavate aspettando. – ha scritto Billie Eilish su Instagram – Lo Vas a Olvidar con Rosalía per Euphoria. La canzone e il video usciranno giovedì alle 9».

Il messaggio di Rosalía è più o meno simile, così come i commenti di fan (e non solo). Proprio Rosalía, in un’intervista rilasciata a Billboard lo scorso aprile, aveva dichiarato che era prossima a finire gli arrangiamenti e che «la produzione e il sound design sono quasi pronti, ho solo bisogno che Billie mi mandi le voci e che mi mandino gli elementi da aggiungere».

La serie Euphoria è stata creata da Sam Levinson e, negli Stati Uniti, ha ufficialmente debuttato il 16 giugno 2019 (arrivando, in Italia, su Sky Box e Sky Atlantic a settembre del 2019). Nel cast troviamo Zendaya (che nel 2020 ha vinto un Emmy come Miglior Attrice Protagonista in una serie drammatica), Maude Apatow e Hunter Schafer.