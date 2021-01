Virginia Raffaele «onorata» di cantare con Ornella Vanoni

Virginia Raffaele e Ornella Vanoni, ospiti di 'Che Tempo Che Fa', commentano il duetto 'Tu-Me', contenuto nell'album 'Unica'.

Ornella Vanoni e Virginia Raffaele insieme a Che Tempo Che Fa ironizzano – dopo la domanda diretta di Fabio Fazio – sul loro presunto antagonismo. Le due sottolineano che si tratta (ovviamente) di una finta a beneficio delle telecamere e dell’intrattenimento.

Tra le due c’è anzi affetto e collaborazione, tanto che Virginia Raffaele canta insieme a Ornella il brano Tu-Me, presente nella tracklist dell’album Unica di Ornella Vanoni, in uscita il 29 gennaio.

LEGGI ANCHE: Milly Carlucci, ‘Il Cantante Mascherato’ e il rimpianto della laurea

«Sono nel disco della Vanoni e per me è una cosa bellissima, perché è un onore» dice infatti Virginia a Fabio Fazio.

Ornella Vanoni ha infatti già svelato i titoli degli 11 brani che compongono la tracklist di Unica. Si scopre così che fra le tracce fanno capolino tre ospiti speciali, che intrecciano le voci con lei in altrettante canzoni: due sono duetti al femminile, con Carmen Consoli, in Carezza d’autunno, e con Virginia Raffaele, alla sua prima apparizione discografica, nel brano significativamente intitolato Tu-Me. Il terzo è quello con un sorprendente Fabio Ilacqua, perfettamente a suo agio nel giocare vocalmente con un’icona come Ornella Vanoni ne La mia parte.

Unica esce con BMG ed è prodotto da Mauro Pagani, che dopo 30 anni ritorna al fianco di Ornella in sala di registrazione. L’album, il cinquantesimo fra lavori in studio, live e raccolte ufficiali, arriva alla soglia dei sessant’anni di carriera dell’artista e a sette anni dal suo precedente disco di inediti.