Robbie Williams, in arrivo un nuovo singolo con Kylie Minogue?

Robbie Williams avrebbe confermato una nuova collaborazione con Kylie Minogue. L'uscita del singolo, però, è tutta da definire.

È in arrivo un nuovo duetto per Robbie Williams e Kylie Minogue? Così sembrerebbe, almeno a giudicare dalle recenti dichiarazioni di Robbie Williams, rilasciate all’inglese Daily Star.

«Ho una canzone con Miss Kylie Minogue, ho grandi piani per il brano se lei accetterà di cantarlo con me. – avrebbe detto Robbie – Ho grandi piani».

Una fonte avrebbe poi confermato che la canzone in realtà è già stata registrata. Come ormai noto a tutti, si tratterebbe della prima collaborazione tra i due artisti dai tempi di Kids, che uscì nel 2000.

LEGGI ANCHE: Franca Gandolfi su Domenico Modugno: «Non voleva fare il cantante, ma l’attore»

Sempre secondo il Daily Star, a causa della pandemia da Covid-19, «non ci sono piani concreti per l’uscita del brano». Non sarà però neanche un mini drop «come quello che Kylie ha recentemente fatto per il suo remix di Real Groove per Studio 2054 di Dua Lipa».

Nessun dettaglio certo, dunque, eppure già solo la news del possibile duetto ha entusiasmato i fan di tutto il mondo (e, in particolare, del Regno Unito). Kids uscì il 9 ottobre del 2000 come secondo singolo estratto dal quarto album in studio di Robbie Williams – Sing When You’re Winning – ma è presente anche nella tracklist di Light Years, album di Kylie Minogue.