Franca Gandolfi su Domenico Modugno: «Non voleva fare il cantante, ma l’attore»

Franca Gandolfi chiama a sorpresa 'Domenica In' e racconta di come Domenico Modugno avesse paura di partecipare a Sanremo.

A sorpresa, durante la puntata di Domenica In del 10 gennaio, Franca Gandolfi – moglie di Domenico Modugno – chiama in diretta Mara Venier per conversare insieme a Giuseppe Fiorello. E, tra i vari aneddoti, Franca racconta di quanto il marito fosse spaventato all’idea di salire sul palco dell’Ariston.

«Moriva di paura a Sanremo – dice Franca – perché era la prima volta che cantava senza chitarra. Non voleva fare il cantante, ma l’attore. E si è ritrovato lì perché nessuno voleva cantare».

Un aneddoto che ha fatto sorridere Giuseppe Fiorello, perché la scena in questione – con tutti gli adattamenti del caso – è stata interpretata dall’attore. Proprio Fiorello veste infatti i panni di Domenico Modugno in Penso che un Sogno Così. La serata evento andrà in onda lunedì 11 gennaio alle 21.25 su Rai1.

«Quando si scrive una sceneggiatura, bisogna sempre stare tra vita reale e romanzo. – spiega Giuseppe Fiorello in studio – E in una scena Mimmo aveva paura, appunto, di andare a Sanremo». «Disse È finita la mia vita – aggiunge Franca Gandolfi – ma alla fine lo ha dovuto accettare».

Eppure, terrore a parte, la vita con Domenico Modugno era sempre sorprendente.