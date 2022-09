J-POP Manga a Romics 2022, la mostra evento su DanDaDan e tutti gli ospiti

Dal 6 al 9 ottobre Edizioni BD e J-POP Manga saranno a Romics per l’edizione autunnale della fiera con tantissimi autori, ospiti ed eventi.

Edizioni BD & J-POP Manga partecipano a Romics 2022, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games che si terrà alla Fiera di Roma dal 6 al 9 ottobre. La casa editrice milanese sarà allo Stand D07 del Padiglione 7. Come ogni anno, sono tantissime le anteprime e gli ospiti italiani e internazionali che parteciperanno agli incontri e firmeranno le copie allo stand. Da JP Ahonen, autore di Belzebubs e Perkeros, a Giovanni Jioke Dell’Oro (Pazzia, La casa dei pulcini).

E ancora Vincenzo Bizzarri e Stefano Nardella, autori della graphic novel Gli assediati, ma non solo. Dopo l’esordio delle loro opere sulla piattaforma online TacoToon, a Romics saranno ospiti anche Emanuele Caponera, autore di Salomè, e Simone Pace, autore di Fiaba di cenere, due webcomics di successo che saranno pubblicate in autunno da Edizioni BD. A questo link gli orari signing session degli autori in stand.

Non mancheranno novità entusiasmanti e anticipazioni. In anteprima assoluta il secondo volume della serie rivelazione di casa Shueisha, finalmente in Italia a marchio J-POP Manga: DanDaDan 2 di Yukinobu Tatsu. Alla fortunata serie sarà dedicata la DanDaDan Exhibition, una mostra esclusiva che svelerà ai fan il processo creativo che ha dato vita alle splendide tavole del manga, dai primi schizzi a matita alla realizzazione della tavola completa e inchiostrata.

In anteprima assoluta a Romics 2022 anche My Dress-Up Darling – Bisque Doll 6, Shadows House 10, Under Ninja 5 e tra le novità il box Pokémon: La grande avventura voll. 20-23, il primo volume di Microid S, ultima uscita dell’Osamushi Collection, il nuovo volume di Kabi Nagata, Diario di una guerriera single Il mio matrimonio con me stessa, Dance Dance Danseur 7, Blue Period 11, Rent a Girlfriend 11, Mission: Yozakura Family 8 e I quattro fratelli Yuzuki 3.

J-POP Manga a Romics 2022: tutti gli eventi

Lady Oscar compie cinquant’anni: J-POP Manga e Romics celebrano le rose di Versailles

Domenica 9 ottobre, ore 12:00 Pad. 8, Sala grandi eventi e proiezioni

J-POP Manga e Romics celebrano Lady Oscar e Riyoko Ikeda. L’opera più nota della Maestra dello shojo compie infatti cinquant’anni. Georgia Cocchi Pontalti, marketing manager di J-POP Manga, e Alessandro Falciatore, direttore editoriale Animeclick.it, celebrano il manga capolavoro di Ryoko Ikeda e discuteranno dell’imminente arrivo di un nuovo progetto animato dedicato a Lady Oscar – Le Rose di Versailles.

J-POP Manga Hit: Dandadan e non solo!

Domenica 9 ottobre, ore 15:10 Pad. 7, Sala Comics City

Dandadan e non solo. L’editore milanese racconta la sua novità più importante dell’autunno: DanDaDan di Yukinobu Tatsu, serie rivelazione da milioni di visualizzazioni sulla piattaforma digitale Shōnen Jump+ di Shueisha. Dopo numerosi premi e candidature in patria, tra cui i prestigiosi Manga Taisho e Next Manga awards, diventa protagonista nell’ambito di Romics 2022 una mostra evento, ma non solo. Il catalogo dell’editore J-POP si arricchisce di hit: ne parliamo con Georgia Cocchi Pontalti Marketing manager di J-POP, e Alessandro Falciatore, direttore editoriale di Animeclick.it.

TacoToon e Scuola Internazionale di Comics presentano: come nasce un Web Comic

Domenica 9 ottobre, ore 16:10 Pad.7, Sala Comics City

Il webcomic, una nuova forma di fumetto che sta prendendo sempre più piede nel mercato internazionale. Esploriamo le frontiere di questo mezzo in ascesa assieme a TacoToon, il nuovo store di webcomic italiano, e raccontiamo, assieme alla Scuola Internazionale di Comics di Roma, in che modo il fumetto web entrerà nella formazione di una nuova generazione di autori. Con Dario Sicchio, editor TacoToon, Francesco Moriconi, direttore Scuola Internazionale di Comics di Roma, Michele Monteleone e Lorenzo Magalotti, autori Tacotoon.

La mostra su DanDaDan e le strisce umoristiche

Edizioni BD e TacoToon presentano: dai social alla carta, i nuovi approdi della strip umoristica moderna Domenica 9 ottobre, ore 18:00 Pad.7, Sala Comics City

Le strisce umoristiche esistono sin dagli albori del linguaggio fumetto, oggi i social sono il loro mezzo di diffusione prediletto, dando a queste pillole di irresistibile umorismo una diffusione virale. Esploriamo i nuovi approdi della strip umoristica moderna assieme a JP Ahonen, autore di Perkeros e dell’irresistibile Belzebubs, in libreria per Edizioni BD; Laura Romagnoli, autrice del webcomic di successo Average Adventures of an Average Girl disponibile su TacoToon; Simone Pace, autore del sorprendente webcomic fantasy, Fiaba di cenere, online su TacoToon. Modera l’evento Dario Sicchio, editor TacoToon.

DanDaDan Exhibition by J-POP Manga

Pad 8, Sala grandi eventi e proiezioni, area mostre

La mostra evento a cura di J-POP Manga dedicata a DandaDan di Yukinobu Tatsu! Un’installazione che immergerà il lettore nel processo creativo della serie rivelazione di casa Shueisha. Dalle matite alla tavola completa e inchiostrata, sono diverse le fasi di lavorazione che un mangaka affronta per ogni pagina della sua opera. Attraverso una mostra dedicata al processo creativo di Yukinobu Tatsu, J-POP Manga racconta come nasce questa folle avventura a base di azione sopra le righe, alieni, spettri e momenti romantici.