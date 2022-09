‘Blue Sky Complex’, l’attesissimo boys’ love arriva il 29 settembre

Tenero e travolgente, passionale e delicato: 'Blue Sky Complex' è l'attesissimo boys' love sull'inevitabile attrazione degli opposti.

Sarà (finalmente) disponibile da giovedì 29 settembre Blue Sky Complex. L’attesissimo boys’ love sarà pubblicato da Panini Comics. Il primo volume uscirà anche in uno speciale pack che include in anteprima il volume 2, in uscita tra un mese, e una cartolina.

Due ragazzi si ritrovano immersi nel silenzio di una biblioteca. Uno è taciturno e solitario, l’altro è un mezzo delinquente ed è sempre pronto ad attaccar briga. Inizia così la storia raccontata in Blue Sky Complex. Narasaki voleva solo un posto dove leggere in pace in realtà. Non immaginava di trovarsi Terashima accanto. La legge dell’unità degli opposti pare esser vera per questi due ragazzi, soprattutto se si scoprono inevitabilmente attratti l’uno dall’altro. Ma qualcosa blocca Narasaki e instilla dubbi che prima non lo turbavano. Che sia uno scherzo del destino? O forse il fato ha giocato bene le sue carte?

Una storia tenera e travolgente, passionale e delicata, scritta dalla mangaka Kei Ichikawa, che appassionerà gli amanti del genere e non solo!

Uscita: 29 settembre

Prezzo: 14 €

Rilegatura: Brossurato con sovracover

Formato: 13×28 cm

Interni: Bianco e nero

Distribuzione: Fumetteria, online