‘Ghost Girl’, l’opera di Akissa Saiké arriva il 28 settembre

'Ghost Girl', conturbanti suggestioni lovecraftiane e splendidi disegni nella nuova opera di Akissa Saiké.

Arriva il 28 settembre per Star Comics Ghost Girl, opera scritta e incantevolmente disegnata da Akissa Saiké – autore di Rosario + Vampire – e pubblicata in origine su Shonen Jump+ di Shueisha.

Ghost Girl, la sinossi

Gloria e successo non capitano per caso. Per raggiungere la fama e accaparrarsi un posto tra le celebrità sono necessari sacrificio e compromessi. Ma non sempre l’impegno viene ripagato, soprattutto se a scarseggiare è la cosa più importante: il talento. È questo il caso di Chloe, che da tempo tenta invano di sfondare come attrice.

Arrivata a quasi trent’anni, la ragazza è alla disperata ricerca di un’ultimissima chance che le permetta di diventare una celebrità. Ma, durante un estremo tentativo di passare l’audizione della vita, finisce col capire una volta per tutte che recitare non è il suo destino. Dopo l’attacco di alcuni spiriti famelici, e grazie all’incontro con l’affascinante ghost reaper Kai, Chloe scopre di essere dotata di straordinari poteri che la rendono una potente medium in grado di fronteggiare gli spiriti maligni dell’Oltretombra giunti nel Mondo Reale.

Kai le promette che se accetterà il suo destino da ghost reaper farà di lei un’eroina che salverà il mondo. Ma la ragazza sarà disposta ad abbracciare il suo pericoloso talento, pur di diventare famosa?

Commedia sentimentale e azione

Nonostante in Ghost Girl la componente sovrannaturale svolga un ruolo principale, l’opera fonde – allo stesso tempo e con successo – commedia sentimentale e tanta azione. Gli affascinanti e dinamici disegni dell’autore, e le pagine iniziali a colori, invogliano la lettura della serie, i cui volumi superano le 200 pagine. Tra combattimenti furibondi contro pericolosi spiriti e le sensuali trasformazioni di Chloe in combattente, non mancano anche divertenti siparietti tra i personaggi, che grazie a doppi sensi e facce buffe intrattengono e fanno sorridere, pagina dopo pagina.

Il primo volume sarà disponibile dal 28 settembre in edizione Regular e in una speciale edizione Variant Cover con una copertina alternativa illustrata dall’autore, a tiratura limitata in fumetteria, libreria e store online. La serie sarà disponibile anche in digitale.

Akissa Saiké, pseudonimo di Akihisa Ikeda, è un fumettista giapponese. Tra le sue opere, Rosario + Vampire (2004), Oogiri (2014) e Ghost Girl (2020).