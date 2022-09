J-POP Manga, tutte le uscite di settembre 2022

Il mese di settembre di Edizioni BD e J-POP Manga è ricco di nuove uscite e attesissime hit. Tutti i dettagli.

Tante le novità di Edizioni BD & J-POP Manga previste per il mese di settembre, ma anche gli eventi! Il 24 e 25 settembre la casa editrice milanese sarà a Treviso Comic Book Festival per presentare novità e altri titoli Edizioni BD. Tra queste Dolores, di Micol Arianna Beltramini e Francesca Ciregia, la biografia a fumetti di Dolores O’Riordan, voce dei Cranberries, la cui vita è ritratta nella toccante opera già disponibile in libreria. Saranno inoltre presenti anche Roberto D’Agnano, autore di TrapKid, e Davide Minciaroni, il creatore delle avventure dei Graveyard Kids. Maggiori dettagli seguiranno nei prossimi giorni sul sito e i

social di Edizioni BD. Tra i più attesi titoli in libreria a settembre DanDaDan, lo shonen di Yukinobu Tatsu che continua a macinare milioni di visualizzazioni sulla piattaforma di Manga Plus di Shueisha.

Sarà inoltre disponibile Diario di una guerriera single, il nuovo capitolo della storia autobiografica di Kabi Nagata, la giovane autrice che continua a stupire i lettori con la sua narrazione introspettiva che mette a nudo i disagi personali e generazionali della nostra epoca. Tra i cofanetti da collezione la nuova opera di Gou Tanabe: La maschera di Innsmouth, in due volumi raccolti, Pokémon – La Grande Avventura, con la saga di Bianco & Nero. Per gli amanti del boy’s love le nuove opere di Ogeretsu Tanaka, Happy of the End 1, e Harada, Happy Shitty Life 1.

Uscite J-POP Manga 7 settembre

Il 7 settembre sarà in libreria, fumetteria e negli store online Happy Shitty Life 1, il nuovo boy’s love di Harada, già autrice di Yatamomo, Nega & Posi e Song of Night and Day. Quando il suo capo viene a conoscenza dei bizzarri giochetti erotici che pratica in ufficio a tarda notte, Kasuya viene prima degradato e poi spedito in campagna. Nonostante sia più che determinato a ottenere in fretta ottimi risultati per tornare in città, durante una serata di bevute il suo nuovo vicino neet Kuzuya racconta a tutti il motivo per cui è stato silurato… Ma poi si impegna a fargli tornare il buon umore!

Continuano anche Call of the Night 4, Frieren – Oltre la fine del viaggio 7, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 10, Oshi no Ko – My Star 4 e Amanchu! 16.

Uscite 14 settembre

Il 14 settembre per gli appassionati del brivido continua, con un nuovo cofanetto, la pluripremiata collezione delle opere di H.P. Lovecraft adattate dal maestro Gou Tanabe con La maschera di Innsmouth. Nel corso di un viaggio alla ricerca delle proprie radici, un giovane turista sta visitando le caratteristiche città portuali del Massachusetts, delle quali la sua famiglia è originaria. Giunto nella cittadina di Innsmouth, il ragazzo si trova però di fronte a un luogo cupo e popolato di abitanti dai modi schivi e misteriosi. Solo un vecchio marinaio con la lingua sciolta dal vizio del bere sembra voler fare conoscenza e rivela al giovane l’insolita storia dei cittadini di Innsmouth… e del loro antico patto con delle creature provenienti dagli abissi. Un racconto all’apparenza delirante ma che presto svelerà al ragazzo tutta la sua spaventosa e inquietante fondatezza.

Si conclude invece con il settimo volume de Il Terzo Occhio, l’avventura di Shukaku, il protagonista di uno degli shonen più famosi del Dio del Manga, Osamu Tezuka. Continuano Squalificati – Ranger Reject 2, Black Jack 9, I diari della speziale 9, Non tormentarmi, Nagatoro! 11, Zombie 100 – 10 e Dance Dance Danseur 6.

Uscite 21 settembre

Il 21 settembre arriva allo shonen di casa Shueisha più atteso dell’anno. DanDaDan di Yukinobu Tatsu ha travolto il web, con oltre 40 milioni di visualizzazioni su Manga+ e plurinominato ai Next Manga Award, Kono Manga Ga Sugoi! e Manga Taisho. Un concentrato di azione, commedia e romance in un manga strabiliante. L’opera sarà disponibile in un’edizione regular e una variant esclusiva per le fumetterie e al suo interno avrà uno speciale segnalibro.

Ken Takakura, uno studente di liceo che crede nei fantasmi ma non negli alieni, e Momo Ayase, sua compagna di scuola che la pensa in maniera opposta, stanno per dare corpo alla sfida più epica di sempre. Per determinare chi tra i due ci ha visto giusto, si accordano per visitare dei luoghi legati all’occulto e agli avvistamenti di UFO, certi di trovare prove sufficienti per smentire l’altro. Nelle loro mete, però, entrambi i ragazzi saranno attesi dalla stessa, sconvolgente risposta: nessuno dei due, in realtà, aveva torto!

Arriva anche il nuovo memoir di una delle mangaka più acclamate del mondo. Diario di una guerriera single – Il mio matrimonio con me stessa, il nuovo volume di Kabi Nagata che continua la sua narrazione introspettiva e autobiografica con questo quarto capitolo. Dopo aver esplorato il tema della sessualità, della malattia e della solitudine, l’autrice prosegue ora l’irresistibile e toccante racconto delle proprie vicende con Diario di una guerriera single, dove il percorso interiore di Nagata intreccia il desiderio di trovare l’amore e il significato del matrimonio.

Il 21 settembre sarà disponibile il nuovo cofanetto di Pokémon – La Grande Avventura, con la saga di Bianco e Nero. Continuano Golden Kamui 28, I am a Hero NE 6, Komi can’t communicate 22, Kowloon Generic Romance 7, Nuvole a Nord-Ovest 5 e Smile down the Runway 5.

Uscite 28 settembre

Il 28 settembre arriva la nuova serie di Akira Amano, autrice di Tutor Hitman Reborn!, Il mistero di Ron Kamonohashi. L’opera, già candidata ai Next Manga Awards, è un’emozionante commedia poliziesca con chiara ispirazione ai lavori di Sir Arthur Conan Doyle.

Totomaru Isshiki è un giovane poliziotto della squadra omicidi, pieno di volontà ma ancora inesperto. Quando gli capita tra le mani una serie di casi all’apparenza irrisolvibili, gli viene consigliato di chiedere aiuto a un collega ormai ritiratosi, il brillante ma solitario Ron Kamonohashi. Un tempo considerato l’astro nascente tra gli studenti della prestigiosa Accademia Blue per giovani Detective, Ron venne espulso dopo essere rimasto coinvolto in un incidente misterioso, di cui all’apparenza non conserva memoria ma solo un tatuaggio…

Il 28 settembre inizia anche la nuova serie di Ogeretsu Tanaka: Happy of the End 1. L’amatissima autrice di boy’s love, come Yarichin Bitch Club, Escape Journey e Neon Sign Amber, ci racconta la storia di Chihiro, che vive la sua vita alla giornata, senza soldi in tasca. Una sera, l’ennesima trascorsa nel suo bar preferito, approccia un ragazzo bellissimo e all’apparenza molto ricco di nome Keito. Una volta che i due si appartano, Chihiro viene aggredito, reso incosciente e abbandonato in mezzo ai rifiuti. A ritrovarlo, il mattino dopo, sarà proprio Keito, che lo coinvolge in una strana indagine: cosa mai gli chiederà Chihiro, sebbene ancora un po’ scosso, in cambio del suo aiuto?

Per J-POP Manga arrivano anche l’attesissimo artbook: The Promised Neverland Artbook World, di Posuka Demizu e Kaiu Shirai, che ci trasporta nel mondo dei ragazzi di Grace Field’s House con illustrazioni, interviste e contenuti digitali esclusivi. Continuano Tokyo Revengers 19 e La maschera di Innsmouth 1.

Eventi

Oltre le uscite di settembre, Edizioni BD e J-Pop Manga saranno al Treviso Comic Book Festival dal 24-25 settembre 2022. Per ulteriori dettagli qui.