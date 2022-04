Shangri-La Frontier, il nuovo shonen manga per gli appassionati di videogame

Panini Comics presenta 'Shangri-La Frontier', nuova serie manga che porterà i lettori nel mondo dei videogame.

Direttamente dalle pagine di Weekly Shonen Magazine, Panini Comics presenta Shangri-La Frontier, nuova attesissima serie manga. La serie porterà i lettori nel mondo dei videogame e sarà disponibile a partire da giovedì 31 marzo in fumetteria, libreria e su Panini.it.

Per lo studente delle scuole superiori Rakuro Hizutome nessun videogame è troppo brutto per essere giocato… anzi, lui adora proprio quei titoli che chiunque altro rifiuterebbe di completare. Le sue abilità come videogiocatore non sono seconde a nessuno e proprio per questo è determinato a misurarsi con il gioco del momento: Shangri-La Frontier. Di cosa si tratta? Sarà all’altezza della sfida e riuscirà a scoprire tutti i segreti che si celano dietro al gioco?

Shangri-La Frontier è sceneggiato da Katarina e disegnato da Ryosuke Fuji (L’attacco dei giganti – Lost Girls). È stato presentato con il primo capitolo in occasione del Free Comic Book Day 2021, incontrando da subito un grande numero di appassionati pronti a proseguire nella lettura. I più curiosi non verranno delusi: sempre da giovedì 31 marzo saranno disponibili in fumetteria e sul sito Panini.it una cover variant floccata del primo numero e un’edizione Expansion Pass, che include una variant e un booklet di racconti inediti per scoprire tutti i retroscena del manga che fonde ironia e azione con le tematiche tipiche di MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) e JRPG (Japanese role-playing game).

Gli autori di Shangri-La Frontier

Katarina

Sceneggiatrice esordiente che ha debuttato su Shosetsuka ni naro (un sito che permette agli utenti di caricare in Rete i propri contenuti inediti), si definisce «una cipolla che foto-sintetizza Granblue Fantasy e Apex Legends. Grazie a tutti voi è arrivata […] fino a qui. È contentissima. Se sta piangendo, è perché è una cipolla».

Ryosuke Fuji

Interessato alla storia fin dal suo esordio, ha seguito la web novel assieme ai lettori. Riuscire a far parte di questo progetto è per lui molto divertente.