‘Futagashira vol.2’ di Natsume Ono esce il 13 gennaio

Torna in libreria la serie dell'acclamata mangaka Natsume Ono, ambientata nel Giappone antico del periodo Edo.

Arriva in libreria e fumetteria dal 13 gennaio 2022 Futagashira vol.2. Torna dunque la serie dell’acclamata mangaka Natsume Ono, ambientata nel Giappone antico del periodo Edo, che combina rivalsa, azione, amicizia e sentimenti. Un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO, già noto in realtà agli appassionati lettori di Natsume Ono.

Ma cosa sappiamo di Futagashira vol.2? Dopo aver abbandonato la loro banda di ladri, per Benzō e Sōji è il momento di riappropriarsi del proprio destino e partire insieme per realizzare qualcosa di grande. Sfuggire al passato, però, non è semplice come sembra.

Nel periodo Edo, sospeso tra storia e mito, due ladri decidono di lasciare la spietata banda dove sentono di non appartenere più. – recita la sinossi ufficiale – Quella di Benzō e Sōji è una storia di amicizia e di riscatto, ricca di colpi di scena. Dopo il successo del primo volume, le vicende rocambolesche dei fuorilegge più improbabili del Giappone antico incontrano una deviazione inaspettata. Mentre sono diretti a Osaka, accettano un’importante missione d’onore che li riporta a Edo. Sarà il momento di fondare una banda tutta loro? Il destino di questo duo è tutt’altro che chiaro, e le avventure saranno ancora tante, prima che compiano la grande impresa che sognano. Natsume Ono – autrice sempre più conosciuta e amata anche in Italia – combina il meglio del manga contemporaneo con accurate ambientazioni storiche in quest’opera unica, che sarà completa in sette volumi.

Natsume Ono

Natsume Ono disegna da sempre manga. Nel 2001 decide di fare un viaggio-studio in Italia, per imparare la lingua e conoscere la cultura e i comportamenti dei suoi abitanti. Dopo il soggiorno bolognese, torna in Giappone per debuttare ufficialmente nel 2003 con il web-manga 5banme no heya (La quinta camera, Jpop). Nel 2004 realizza Not simple, un’avventura on the road dall’Australia all’America, mentre nel 2005 Ristorante Paradiso e il seguito Gente sanciscono il successo dell’autrice anche sul panorama internazionale, insieme allo slice of life storico Sarai-ya Goyō, di cui Futagashira rappresenta il prequel.