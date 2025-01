‘La mia senpai è un ragazzo’: il manga LGBTQIA+ finalista ai Next Manga Award che ha ispirato la serie anime in streaming su Crunchyroll.

Il 19 febbraio – subito dopo San Valentino, e non è un caso – esce La mia senpai è un ragazzo di Pom, per J-POP Manga. Una divertente e leggera commedia romantica all’insegna della scoperta e dell’accettazione di se stessi arrivata finalista ai Next Manga Award 2021. L’opera di Pom è stata anche d’ispirazione per l’anime di successo Senpai is an Otokonoko in streaming su Crunchyroll.

La mia senpai è un ragazzo racconta la storia di Saki Aoi, affascinata dalla bellezza della senpai del consiglio studentesco, Makoto Hanaoka. Nonostante il timore che una dichiarazione possa metterla a disagio, Saki trova il coraggio di confessare i suoi sentimenti. Ma la risposta di Makoto la sorprende: la senpai è in realtà un ragazzo! Convinto che questa rivelazione allontanerà Saki, Makoto resta incredulo nello scoprire che a lei la cosa non importa e che i suoi sentimenti restano immutati. La ragazza è infatti decisa a conquistare il suo cuore!

Nel frattempo Ryuji, l’amico d’infanzia di Makoto, prova qualcosa per lui ma lo nasconde, combattuto tra ciò che prova e il timore di rivelarsi. Grazie a loro, Makoto inizia a sentirsi più libero di essere se stesso, alleggerendo il peso delle aspettative che gravano su di lui. Tuttavia, tra i sentimenti di Saki e quelli nascosti di Ryuji, l’equilibrio del loro rapporto rischia di trasformarsi in un intreccio amoroso senza pari.

La mia senpai è un ragazzo 1 sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online, in una edizione totalmente a colori, a partire dal 19 febbraio. E le belle notizie non finiscono qui: chi effettuerà il preorder del primo volume in fumetteria entro il 21 gennaio riceverà in omaggio, insieme alla copia, sei esclusivi sticker da collezione ispirati alla serie.