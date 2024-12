‘Shin Nosferatu’, ‘Firefly Wedding’, ‘Il drago e il camaleonte’, ‘Endroll back’ e molto altro: le uscite di J-POP Manga di gennaio 2025.

Dopo aver anticipato alcune importanti uscite attese nel 2025, J-POP Manga e Edizioni BD presentano le novità di gennaio 2025. Si riparte il 2 gennaio con l’arrivo in libreria, fumetteria e in tutti gli store online di Shin Nosferatu di RRobe alias Roberto Recchioni, edito a marchio Edizioni BD come J-P Manga presenta. L’acclamato autore di Battaglia e Il Corvo: Memento mori reinterpreta a fumetti una icona intramontabile della cinematografia horror: Nosferatu. Approda poi sugli scaffali a marchio J-POP Manga l’atteso josei Firefly Wedding di Oreco Tachibana. Un originale romance ambientato in epoca Meji che vede l’unione, del tutto imprevista, tra una giovane nobildonna e un folle e letale assassino.

Lo sceneggiatore de La Ragazza bruciata firma un altro thriller ad alta tensione: Endroll back! La miniserie in tre volumi sarà disponibile all’interno di un elegante cofanetto. I fan di My Dress-Up Darling – Bisque Doll non potranno perdersi My Dress-Up Darling Official Anime Fanbook, un albo interamente a colori e ricco di contenuti esclusivi dedicato alla prima stagione del celebre anime romcom ambientato nel mondo dei cosplay.

In attesa della seconda stagione dell’anime arriva in libreria e fumetteria anche il quinto volume de Il mio matrimonio felice sia in edizione regular che in edizione deluxe con copertina variant e speciale booklet in omaggio. Continuano alcune delle serie del momento con l’uscita di DanDaDan 16, Saint Seiya Next Dimension 15, Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 6, Takahashi del negozio di biciclette 6, Girl Crush 6, Skip & Loafer 10 e molto altro!

J-POP Manga e Edizioni BD: le uscite di gennaio 2025

Uscite del 2 gennaio

RRobe ovvero Roberto Recchioni – prolifico creatore di storie tra fumetti, libri, giochi, film e autore per Edizioni BD de Il Corvo: Memento mori e Battaglia – si confronta con uno dei personaggi più iconici del cinema horror: Nosferatu. Proprio come un vampiro destinato a non morire e a rigenerarsi in eterno, il personaggio creato dal regista tedesco Murnau a partire dal Dracula di Bram Stoker e già oggetto di numerosi remake (tra cui il nuovissimo film di Robert Eggers), vive una nuova vita grazie alla spettacolare reinterpretazione a fumetti scritta e disegnata da RRobe! Il volume Shin Nosferatu, dove Shin indica tanto nuovo quanto vero, approda in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a marchio Edizioni BD, come J-POP Manga presenta, giovedì 2 gennaio.

Uscite 10 gennaio

Al ritorno dalle vacanze natalizie i fan più sfegatati di Bisque Doll non potranno lasciarsi sfuggire My Dress-Up Darling Official Anime Fanbook edito da J-POP. Un albo interamente a colori dedicato all’adattamento animato del manga di culto di Shinichi Fukuda sul mondo dei cosplay. Il volume contiene tante gallery di immagini ed esclusivi contenuti extra tra cui interviste a regista, sceneggiatrice, costume designer e molti degli altri professionisti che hanno lavorato alla trasposizione anime!

Arriva sugli scaffali il 10 gennaio il volume 16 di DanDanDan, creato da Yokinobu Tatsu. Proseguono le avventure di Momo e Okarun alle prese con spiriti e alieni tra valanghe di gag e follia sfrenata.

Continua il sequel dei Cavalieri dello Zodiaco con Saint Seiya Next Dimension 15, disponibile sia in edizione regular che in Black Edition.

Uscite 17 gennaio

Il 17 gennaio arrivano in libreria e fumetteria tante attese continuity a marchio J-POP Manga. Dopo l’annuncio della seconda stagione dell’adattamento anime, approda sugli scaffali il volume 10 di Skip & Loafer, la tenera commedia scolastica slice of life creata da Misaki Takamatsu.

Un provino dopo l’altro, va avanti anche Girl Crush con l’uscita del sesto volume della serie. Riuscirà Tenka a coronare il suo sogno di diventare una idol del k-pop? Continuano, inoltre, Game of Familia 11, Good Night World 5, Komi Can’t Communicate 33, Re:Zero Stag. IV – 9, Rosen Garten Saga 7, Shota Oni 5 e The War of Greedy Witches 10.

Uscite 22 gennaio

Cosa accadrebbe se due disegnatori di livello molto diverso, un acclamato mangaka e un artista ancora sconosciuto che scalpita per fare carriera, avessero la possibilità di scambiarsi i corpi e vivere l’uno la vita dell’altro? Mercoledì 22 gennaio J-POP Manga porta sugli scaffali il primo volume de Il drago e il camaleonte di Ryo Ishiyama. Si tratta di una nuova sorprendente serie shonen consigliata da Kōhei Horikoshi (My Hero Academia) e vincitrice dell’U-Next Prize.

Continuano le avventure del leggendario bambino robotico creato dal Dio del manga Osamu Tezuka nella nuova edizione integrale targata J-POP che segue l’ordine scelto dal Sensei in persona per l’edizione Akita Shoten. Dopo il debutto dei primi due volumi a Lucca Comics & Games, arriva in libreria e fumetteria il terzo atteso volume di Astro Boy.

Dopo l’uscita in cofanetto, diventa disponibile anche singolarmente il quinto volume di GuruGuru – Il girotondo della magia di Hiroyuki Eto, geniale parodia manga dei videogiochi di ruolo in stile Dragon Quest. Continuano Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 6, Lei e il suo cane da guardia 9, Medalist 10, Mr. Villain’s Day Off 4, Persona 5 – 13, Shadows House 17.

Uscite 29 gennaio

Una bella e fragile ragazza altolocata e un crudele assassino incrociano le loro strade in modo del tutto imprevisto. L’ultima settimana del mese approda sugli scaffali l’attesissima serie romance d’ambientazione storica Firefly Wedding di Oreco Tachibana. Oltre alla versione regular, il primo volume sarà disponibile anche con una esclusiva copertina variant.

Epoca Meji. Satoko Kirigaya è la bellissima figlia di un conte, ma una malattia la condanna a una vita breve. Tutto ciò che vuole è un matrimonio vantaggioso per la sua famiglia. La sua vita viene sconvolta quando un misterioso sicario, Shinpei Goto, viene incaricato di ucciderla. Spinta dal disperato desiderio di vivere il più a lungo possibile, Satoko avanza una proposta al suo assassino. Sposatevi con me, ve ne prego! Se lo farete, potrete ottenere tutto ciò che desiderate…!. Non è che una falsa promessa per avere salva la vita, ma Shinpei prende invece molto seriamente le sue parole. E Satoko si ritrova obbligata a tener fede all’impegno preso…

Dalla penna dello sceneggiatore de La Ragazza Bruciata, fa il suo ingresso nel catalogo JPOP Manga il 28 gennaio anche un’altra novità: Endroll Back di Kantetsu con i disegni di Haruna Nakazato. Una adrenalinica miniserie thriller in tre volumi che sarà disponibile completa all’interno di un box da collezione.

Yuka, sorella minore di Asaharu, si è suicidata a causa degli atti di bullismo subiti. All’improvviso, un angelo appare davanti all’addolorato fratello e gli dice: Uccidi chi ha spinto Yuka Mamiya alla morte. Fallo, e la riporterò in vita. Il ragazzo decide di partecipare a questa bizzarra caccia al colpevole. Ma c’è un contrappasso: a ogni errore, perderà 10 anni di vita e dovrà rifare tutto da capo. Farà in tempo a salvarla o perderà la vita anche lui?

In attesa della seconda stagione dell’anime, arriva sugli scaffali il quinto volume de Il mio matrimonio felice in doppia edizione. Oltre alla versione regular, sarà disponibile l’edizione deluxe con copertina variant e un esclusivo booklet allegato. Il booklet darà la possibilità di gettare uno sguardo nel dietro le quinte della creazione del manga. Non mancano infatti interviste agli autori, un racconto inedito e molto altro!

Proseguono Call of the night 18, La Luna e l’Acciaio 7, My charms are wasted 11, Smoking behind the supermarket with you 4, Takahashi del negozio di biciclette 6.