Il Caravaggio di Milo Manara ritorna in un’edizione di lusso a tiratura limitata

Il grande classico Caravaggio di Milo Manara torna in una nuova edizione di lusso da collezione: Milo Manara’s Caravaggio – Exclusive Edition. Numerata e autografata a mano dal Maestro Manara, questa versione di un’opera iconica del fumetto italiano è disponibile in edizione limitata (solo 113 copie), da giovedì 28 settembre per Panini Comics in esclusiva su Panini.it.

L’opera illustra la vita e l’arte di uno dei pittori più maudit del Rinascimento italiano, dall’arrivo a Roma all’esilio a Malta. Fino al cupo periodo siciliano e alla tragica e prematura scomparsa. Si tratta di un volume completo e definitivo dove nelle oltre 100 pagine di racconto la ricerca si fonde con l’immaginazione. La nuova edizione è in uscita proprio in occasione dell’anniversario della nascita di Michelangelo Merisi, nato il 29 settembre 1571 a Milano.

Milo Manara’s Caravaggio – Exclusive Edition è accompagnata da un elegante leggio di legno che permette l’esposizione delle tavole di grande formato come vere e proprie opere d’arte. Le sorprese della nuova edizione sono numerose. Dalla copertina termovirante con stampa in foil oro, laccetti dorati di chiusura e fettuccia-segnalibro dorata, alla postfazione inedita ed esclusiva della storica dell’arte Rossella Vodret. Il volume contiene inoltre una rubrica-tour virtuale. Questa illustra la collocazione dei quadri raffigurati nella graphic novel e una cover gallery con le copertine dei volumi precedenti.

Una vera e propria opera d’arte che con la sua magnificenza celebra due grandi artisti, Caravaggio e Milo Manara.