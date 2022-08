‘La Fortezza 5’ in libreria dal 2 settembre 2022

Si torna nelle atmosfere post apocalittiche dell'epoca Crepuscolo con La Fortezza 5, la serie di Sfar e Trondheim edita in Italia da BAO.

BAO Publishing annuncia il quinto volume della raccolta completa della celebre saga francese creata da Joann Sfar e Lewis Trondheim: La Fortezza. La Fortezza vol.5 arriverà in libreria dal 2 settembre 2022. BAO sta di fatto pubblicando tutte le storie de La Fortezza – quelle dal 1998 al 2014 – in sei corposi volumi in tutto, a cui si aggiungeranno in futuro i nuovi capitoli che hanno cominciato a uscire nel 2019 oltralpe.

Quando Sfar e Trondheim hanno concepito La Fortezza, avevano già tutto perfettamente chiaro. Una serie legata al concetto di un fantasy il cui vero protagonista è proprio il castello, dove vivono mostri di ogni tipo a cavallo di epoche diverse. In questo quinto volume si torna nelle atmosfere post apocalittiche della serie Crepuscolo della Fortezza, in cui si raccontano le avventure dopo la caduta della Fortezza e dopo che Marvin diventa il Re polvere.

La serie si avvale della collaborazione ai disegni di nomi enormi: Kerascoët, Alfred, Obion e Mazan. E costruisce, volume dopo volume, un universo narrativo complesso, profondo e allo stesso tempo divertente, creando un unicum sorprendente e amatissimo dai suoi lettori.

«In questo nuovo mondo, non siamo noi a spostarci. Sono i luoghi ad avvicinarsi».

La serie di Sfar e Trondheim è un fenomeno di culto in Francia e oggi, grazie all’edizione BAO e al passaparola dei lettori, anche in Italia. Ogni volume è sempre più atteso, merito degli incastri narrativi ideati dai due creatori e dai disegnatori super star che si alternano in ogni uscita, in questo caso Kerascoët, Alfred, Obion e Mazan.