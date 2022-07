Lucca Comics & Games 2022: svelati tema, poster e primi ospiti

A cento giorni dall’inizio, ‘Lucca Comics & Games 2022’ svela il poster dell’edizione e i primi eventi in calendario.

In programma dal 28 ottobre al 1° novembre 2022, Lucca Comics & Games inizia a scaldare i motori e si presenta al grande pubblico. Tema dell’edizione è Hope, speranza, che nasce da una “ricerca che vuole raccontare la manifestazione e il presente, con un grande senso di responsabilità”, afferma Cosimo Lorenzo Pancini, Director of Art della manifestazione. “L’ispirazione arriva dal film A New Hope in cui George Lucas riprendeva una struttura mitica applicata alla narrazione fantastica”.

“La speranza – continua Pancini – non è solo desiderio che le cose vadano bene: nelle grandi storie del fantastico è una certezza che nel presente ci sia il seme del futuro. E questa sicurezza è quella che nelle storie del fantastico è rappresentata dalla profezia. è la certezza di affrontare e costruire il futuro”. Hope è fiducia e certezza, non un dubbio; è una profezia che si autoavvera.

Su questi presupposti, dunque, si costruisce Lucca Comics & Games 2022 il cui poster è firmato dal maestro dell’imaginative realism, Ted Nasmith. Il canadese raffigura Hope come Signora dell’alba (‘Hope, Lady of the Dawn’), ispirata a Yavanna , divinità del pantheon tolkieniano che rappresenta la ‘guaritrice della natura’. L’albero su cui erge è un olivo antico e i colori riprendono la bandiera italiana a simboleggiare libertà, creatività e differenze. Sullo sfondo i riferimenti alla città di Lucca con le mura e il Duomo.

Poster da Ufficio Stampa

I primi eventi e ospiti

E sono tante anche le chicche, tra anteprime e mostre, annunciate per fine ottobre, a partire dall’anteprima dell’attesissimo One Piece Film: RED nei cinema italiani in autunno. In arrivo anche l’anteprima mondiale dei primi cinque episodi della serie animata Dragonero curata da Sergio Bonelli e Rai, mentre Salani porta a Lucca la mostra celebrativa POPSalani, 160 anni di libri, cultura e fantasia.

Ma Lucca Comics & Games 2022 sarà anche l’occasione per festeggiare i vent’anni della software house polacca CD PROJEKT RED. E ancora, Chris Riddell in collaborazione con l’Editrice Il Castoro sarà protagonista di una mostra dedicata alla sua carriera. Spazio anche ai cento anni dalla nascita di Alex Randolph attraverso un fitto programma di iniziative con maestri del gioco italiano.

Tra gli ospiti già annunciati ci sono, poi, Chris Ware (autore del graphic novel Building Stories) e il disegnatore Marvel John Romita Jr., alla sua terza partecipazione alla manifestazione. Atteso anche Tracy Hickman con la nuova trilogia di Dragonlance, Dragons of Deceit, in anteprima a Lucca Comics & Games, per Fanucci Editore.

Foto da Ufficio Stampa Lucca Comics & Games

Il programma digital sarà anticipato da una ‘road to Lucca Comics & Games’ che vede il grande ritorno dell’RPG Night Live, il format di gioco di ruolo nato nel 2019 sul canale Twitch del festival.

La biglietteria e gli early birds

Da giovedì 21 luglio a giovedì 4 agosto sono in vendita i primi biglietti early birds di Lucca Comics & Games 2022.Sarà possibile acquistare – ai medesimi prezzi 2021, con un piccolo sconto per il venerdì e il sabato – sia i giornalieri sia tutte le tipologie di abbonamento da due, tre, quattro e cinque giorni. La biglietteria con il listino 2022, invece, apre il 1° settembre con al disponibilità di tutte le tipologie di biglietto.

Lucca Comics & Games ha deciso di adottare misure di autocontenimento nell’emissione dei biglietti, pertanto il tetto massimo di biglietti vendibili è stato fissato a 55.000 per la singola giornata, rispetto a una superficie espositiva della manifestazione 2022 superiore a quella del 2019, in cui il ticketing cap era settato sugli ormai consueti 90.000 per giorno. Qualora le condizioni generali e le normative vigenti lo permettessero, nel mese di settembre si valuterà un eventuale ampliamento di questo limite.

Poster da Ufficio Stampa