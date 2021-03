I BTS conquistano il premio ‘Global Recording Artist’ del 2020 di IFPI

I BTS vincono il premio Global Recording Artist del 2020 di IFPI, l'organizzazione che rappresenta l'industria discografica nel mondo.

Sono le superstar globali BTS i vincitori del premio Global Recording Artist del 2020 di IFPI, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo. Il premio comprende le performance mondiali di vendita e ascolto – dai vinili agli stream – durante l’anno.

I BTS sono il primo gruppo coreano a vincere il riconoscimento e i primi con un repertorio quasi integralmente in una lingua diversa rispetto all’inglese. Il premio arriva dopo un anno notevole per i BTS, che hanno inanellato un record dopo l’altro con le loro release multiple: Map of the Soul: 7 è stato infatti pubblicato nel febbraio 2020 ed è rapidamente arrivato al numero 1 in più di 20 paesi. Map of the Soul: 7 ~ THE JOURNEY ~ in lingua giapponese è stato pubblicato nel luglio 2020, superando 500.000 copie entro due giorni dall’uscita e diventando l’album più venduto da un artista straniero maschile.

Agosto ha segnato l’uscita del singolo Dynamite, il primo brano interamente in inglese della band, che è diventato il loro primo singolo al numero 1 negli Stati Uniti e ha battuto i record di stream del giorno di release su YouTube e Spotify. Il gruppo ha chiuso l’incredibile anno con l’uscita di BE a novembre, una risposta alla pandemia da Covid-19 riassunta dal primo singolo Life Goes On, che si è assicurato il primo posto in tre continenti.

BTS primi nella Top 10 Global Recording Artists 2020: la classifica

Ecco la Top 10 Global Recording Artists 2020.

1 BTS

2 Taylor Swift

3 Drake

4 The Weeknd

5 Billie Eilish

6 Eminem

7 Post Malone

8 Ariana Grande

9 Juice WRLD

10 Justin Bieber

I BTS hanno ricevuto l’ottavo IFPI Global Recording Artist of the Year Award, l’unico riconoscimento che rispecchia il successo mondiale degli artisti attraverso le vendite fisiche e digitali, dai vinili agli stream. I precedenti vincitori dell’autorevole riconoscimento sono stati: One Direction (2013), Taylor Swift (2014 & 2019), Adele (2015), Drake (2016 & 2018) e infine Ed Sheeran (2017).

La IFPI Global Recording Artist of the Year è l’unica classifica che misura accuratamente il consumo su tutti i formati (incluse le piattaforme streaming, gli album fisici e digitali e le vendite dei singoli) in tutti i paesi. Il risultato è ponderato in base al valore relativo di ciascun metodo di consumo.