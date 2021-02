Effetto BTS: ‘Fix You’ dei Coldplay scala le classifiche delle piattaforme streaming

'Fix You' fa il suo debutto nelle classifiche Spotify in Corea del Sud ed è ora il maggior successo di sempre dei Coldplay sulle piattaforme.

Finalmente è andato in onda MTV Unplugged Presents: BTS (qui vi avevamo anticipato la data di messa in onda e i dettagli) e – come prevedibile – lo speciale ha dimostrato per l’ennesima volta che i BTS sono qui per fare la storia, e non solo del k-pop. L’Unplugged dei BTS, in cui c’era anche Suga, ci ha permesso di ascoltare per la prima volta dal vivo Telepathy (scritta, del resto, da Min Yoongi), così come Blue & Grey, ma soprattutto di assistere a un vero e proprio miracolo musicale.

I BTS hanno infatti intonato Fix You, cover del celeberrimo brano dei Coldplay. Ora, è abbastanza risaputo quanto Chris Martin e compagni siano restii a cedere i diritti delle loro canzoni e siano – insomma – dei puristi. Fix You è uno dei brani più fragili e personali della band, pubblicato il 5 settembre 2005 e contenuto nell’album X&Y. Quanto però i Coldplay abbiano apprezzato la cover dei BTS è chiaro. Sul profilo twitter ufficiale della band è stata infatti pubblicata la performance dei Bangtan Boys con un messaggio – in parte in coreano – che recita:

«È stato bellissimo BTS. Con amore C, G, W & J».

BTS e la cover di Fix You dei Coldplay: la canzone della band scala le classifiche

L’effetto BTS va però molto oltre i ringraziamenti dei Coldplay (ovviamente ben accetti). Qualche dato: dopo la performance dei BTS, Fix You ha debuttato alla 167esima posizione nella classifica dei brani più ascoltati su Spotify in Corea del Sud. È la prima apparizione di sempre della band nella classifica. E – grazie alla cover dei BTS – Fix You è ora la canzone di maggior successo dei Coldplay sulle piattaforme digitali (superando A Sky Full of Stars).

Fix You ha raggiunto la posizione numero 14 in Indonesia, la 37esima in Spagna e la 54esima in Sud Africa, sempre dopo la performance dei BTS. Chapeau BTS.